Jenna Ortega ficava mudando falas de Wandinha: “Quase antiprofissional”

Jenna Ortega revelou em entrevista ao podcast Armchair Expert (via Variety) que chegou a mudar diálogos da 1ª temporada de Wandinha sem consultar os roteiristas da série. Segundo ela, algumas falas não faziam sentido.

“Quando li a série inteira, percebi: ‘Ah, isso é para o público mais jovem’”, disse Ortega. “Quando fechei contrato para a série, não tinha todos os roteiros. Achei que ia ficar bem mais sombria. Não ficou… eu não sabia qual era o tom ou como soaria”.

“Acho que nunca tive que colocar meu pé no chão em um set tanto quanto fiz em Wandinha”, continuou ela, explicando que se sentiu antiprofissional ao ficar mudando de falas. “Tudo o que Wandinha faz, tudo o que eu tinha para interpretar, não fazia sentido para a personagem dela. Ela estar em um triângulo amoroso? Não fazia sentido. Havia uma frase sobre um vestido que ela teria que usar para um baile da escola e ela diz: ‘Ah meu Deus, eu amo isso’. Ugh, eu não posso acreditar que eu disse isso. Eu literalmente me odeio’. Eu tive que dizer, ‘Não’. Houve momentos naquele set em que me tornei quase antiprofissional, de certa forma, apenas comecei a mudar de falas. O supervisor do roteiro pensou que eu estava passando por alguma coisa e então tive que sentar com os roteiristas, e eles disseram, ‘Espere, o que aconteceu com a cena?’. Então eu tive que explicar porque eu não faria certas coisas”, finalizou, justificando que fez isso porque se sentiu muito “protetora” da personagem.

Wandinha se tornou um fenômeno global

A série se tornou um fenômeno global desde que estreou, trazendo novamente a Família Addams para o live-action.

Em sua primeira semana, Wandinha conseguiu atingir um total de 341,23 milhões de horas visualizadas, superando Stranger Things. O seriado também conseguiu se consagrar como a maior estreia de 2022, batendo A Casa do Dragão.

A primeira temporada de Wandinha também se tornou a segunda série em inglês mais vista da história da Netflix, superando Dahmer: Um Canibal Americano.

Não há informações sobre como pode ser a história da segunda temporada de Wandinha, que já foi anunciada.

A 1ª temporada de Wandinha está disponível na Netflix.

