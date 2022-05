K-drama de fantasia arranca suspiros de fãs na Netflix

Nos últimos anos, a Netflix comprovou o potencial internacional das produções sul-coreanas – como Pretendente Surpresa e o thriller Round 6. Se você é fã de k-dramas, tem tudo para curtir O Som da Magia, uma série que mistura fantasia, romance e elementos musicais em uma trama repleta de emoção.

O Som da Magia – Annarasumanara em seu título original – é baseado na HQ digital homônima, escrita por Ha Il-kwon. A série é uma produção de Kim Seong-yoon, com roteiro de Kim Min-jeong.

Desde sua estreia na Netflix, O Som da Magia garantiu grandes elogios da crítica especializada, principalmente por sua estética diferenciada e pelas atuações do elenco.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, elenco e estreia de O Som da Magia na Netflix.

O Som da Magia tem história emocionante na Netflix

A trama de O Som da Magia é contada sob três perspectivas diferentes, focando na história de um misterioso músico que aparece nos sonhos de uma garota.

“Um mágico misterioso que mora em um parque de diversões abandonado faz os problemas de uma adolescente desaparecerem e desperta sua esperança”, afirma a sinopse oficial da série sul-coreana O Som da Magia na Netflix.

O Som da Magia é uma emocionante jornada pela trajetória de Yoon Ah-yi, uma garota do ensino médio que é obrigada a amadurecer rápido demais.

Abandonada pelos pais, Ah-yi sofre para pagar as contas e continuar os estudos. A protagonista vive um verdadeiro inferno até a chegada do mágico Ri-Eul.

O misterioso músico convence Ah-yi a participar de um conserto em um parque de diversões abandonado – onde ela vive experiências inesquecíveis.

À medida que aproveita os prazeres desse mundo fantástico, Ah-yi cria uma grande conexão com Ri-Eul e faz grandes descoberta sobre o universo do mágico.

Enquanto isso, um dos colegas da protagonista passa a desconfiar das verdadeiras intenções de Ri-Eul, e decide investigar a verdadeira origem do músico.

O clima da série é muito parecido com o de Amanhã, outro k-drama que mistura romance e fantasia na Netflix.

Será que a paixão compartilhada por Ah-yi e Ri-Eul é real? Só assistindo a trama de O Som da Magia para saber.

O elenco de Som da Magia na Netflix

O elenco de O Som da Magia é liderado por Ji Chang-wook (Lovestruck in the City) e Choi Sung-eun (Beyond Evil) como os protagonistas Ri-Eul e Yoon Ah-yi.

Hwang In-youp (True Beauty) completa o elenco principal de O Som da Magia como Na Il-deung, o colega de Ah-yi que decide investigar o misterioso mago.

Também integram o elenco de O Som da Magia os atores Jo Han-chul, Hong Jung-min, Yoo Jae-myung e Kim Hye-eun.

O k-drama Som da Magia já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer.