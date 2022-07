Loki: Novas imagens de bastidores revelam retorno de personagens

A segunda temporada de Loki está em produção, a série irá contar com o retorno de seus protagonistas para novas aventuras no multiverso e viagens no tempo, os bastidores revelaram detalhes dos próximos episódios do programa.

Nas fotos é possível ver Sylvie Laufeydottir de Sophia Di Martino com o uniforme do McDonald’s da década de setenta, além de um deslumbre de Tom Hiddleston de Owen Wilson como Loki e Mobius M. Mobius respectivamente, no exterior do ambiente.

Continua depois da publicidade

As imagens não detalham com precisão a situação, mas podemos considerar o cenário de 1970 com uma das viagens de Loki na segunda temporada da série do Disney+.

As imagens disponibilizadas por um perfil no twitter, também demostram a companhia de um prisioneiro da TVA, o que isso irá apresentar para a trama, somente os novos episódios podem revelar, confira (via CBR):

📸NEW: Tom Hiddleston and Owen Wilson on the set of season 2 of Loki. pic.twitter.com/TSrYUTPoYM — Best of Tom Hiddleston (@bestoftwh) July 13, 2022

Sophia Di Martino. pic.twitter.com/l5nk3A5AtS — Best of Tom Hiddleston (@bestoftwh) July 13, 2022

Loki volta para a segunda temporada no Disney+

A primeira temporada de Loki abriu o multiverso na Marvel. O segundo ano deve continuar a aventura por esta nova realidade no Disney+.

Tom Hiddleston, o Loki, está confirmado para voltar. O mesmo vale para Gugu Mbatha-Raw, como Ravonna Renslayer; Owen Wilson como Mobius; e Sophia Di Martino no papel de Sylvie.

Eric Martin será o roteirista da segunda temporada. Justin Benson‎‎ e ‎‎Aaron Moorhead serão os diretores, substituindo a cineasta Kate Herron.

Loki tem uma temporada no Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming

Sobre o autor Redação