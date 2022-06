Maldivas terá 2ª temporada? Veja

Logo após estrear na Netflix, Maldivas se tornou um verdadeiro fenômeno entre o público brasileiro. Protagonizada por famosas atrizes nacionais, a série de mistério é garantia de emoção e surpresas na plataforma. Quem já maratonou os primeiros episódios quer saber: a produção terá um segundo ano no streaming?

“Tentando desvendar um mistério, uma jovem se muda para um condomínio de luxo, cheio de moradores peculiares e muito suspeitos”, afirma a sinopse oficial de Maldivas.

Criada por Natália Klein (Adorável Psicose), Maldivas tem Bruna Marquezine (Besouro Azul), Manu Gavassi (Big Brother Brasil 20), Sheron Menezzes (Dança dos Famosos) e Carol Castro (Velho Chico) como as personagens principais.

Explicamos abaixo tudo que já se sabe sobre a 2ª temporada de Maldivas na Netflix; confira.

Maldivas foi renovada para a 2ª temporada na Netflix?

A Netflix ainda não renovou Maldivas para a 2ª temporada. Porém, fãs não precisam se desesperar! Isso não significa que a série está cancelada.

Para renovar ou cancelar uma produção original, a Netflix costuma levar vários aspectos em conta. Os principais são a audiência e o custo de produção.

Como citamos acima, Maldivas faz muito sucesso com o público brasileiro. A série não demorou nem 24 horas para figurar no Top 10 nacional. Ou seja: no quesito audiência, tudo indica que a produção será renovada para um segundo ano.

Normalmente, a Netflix revela o destino de suas produções originais de 2 semanas a 3 meses após a estreia. Dessa forma, fãs podem esperar por novidades até setembro de 2022.

Quem retorna em Maldivas 2 na Netflix?

Caso a Netflix decida renovar Maldivas para uma 2ª temporada, todo o elenco original deve retornar nos novos episódios.

Ou seja: fãs podem aguardar o retorno de Natália Klein (Verônica), Bruna Marquezine (Liz), Manu Gavassi (Milene), Carol Castro (Kat) e Sheron Menezzes (Rayssa) como as personagens principais.

Além disso, o elenco de Maldivas conta também com Klebber Toledo (Victor Hugo), Guilherme Winter (Gustavo), Samuel Melo (Cauã), Enzo Romani (Detetive Denílson), Vanessa Gerbelli (Patrícia), Ricky Tavares (Miguel), Ângela Vieira (Joana) e Alejandro Claveaux (Rafael).

De que fala Maldivas 2 na Netflix?

Como Maldivas ainda não foi renovada para a 2ª temporada, a Netflix não divulgou uma sinopse oficial para os novos episódios.

Tudo indica que, caso a plataforma dê o sinal verde para a produção de capítulos inéditos, a 2ª temporada deverá ser ambientada logo após o desfecho do primeiro ano.

A 1ª temporada de Maldivas termina com um final em aberto. Leia, a mãe de Liz, desaparece novamente. Ou seja: as personagens não conseguem se acertar.

Na última cena de Maldivas, a personagem de Bruna Marquezine aparece com uma arma na bolsa – fato que deve ser abordado com mais profundidade nos próximos episódios.

Data de estreia da 2ª temporada de Maldivas na Netflix

A 2ª temporada de Maldivas, como ainda não foi encomendada pela Netflix, não tem data de estreia.

Se a plataforma optar pela renovação, os novos episódios podem começar as gravações ainda em 2022. Sendo assim, os capítulos inéditos podem estrear em meados de 2023.

Enquanto isso, a 1ª temporada de Maldivas continua disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.