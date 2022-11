Manifest: Angelina ainda tem salvação? Criador responde

Angelina é, definitivamente, uma das personagens mais complexas de Manifest. Responsável pelo sequestro de Eden e outros atos de vilania, ela deve desempenhar um papel importantíssimo na reta final da série. Por isso, os fãs querem saber: Angelina ainda tem salvação? Em uma entrevista recente, o showrunner de Manifest avaliou a possibilidade.

“À medida que a data da morte se aproxima e os passageiros ficam desesperados por um caminho para a sobrevivência, um misterioso passageiro chega com um pacote para Cal que muda tudo o que eles sabem sobre o voo 828”, afirma a sinopse oficial da 4ª temporada de Manifest na Netflix.

Continua depois da publicidade

Criada por Jeff Rake, Manifest conta com Melissa Roxburgh (Star Trek Beyond), Josh Dallas (Once Upon a Time), Athena Karkanis (House of Cards), J.J. Ramirez (Arrow) e outros astros no elenco principal.

Revelamos abaixo tudo que os fãs de Manifest precisam saber sobre a redenção de Angelina; confira.

Criador de Manifest discute a redenção de Angelina

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, a Parte 1 da 4ª temporada de Manifest traz vários desenvolvimentos chocantes.

Um dos mais importantes acontece na trama de Angelina (interpretada por Holly Taylor). Ao final dos novos episódios, a personagem absorve os poderes da Safira Ômega e inicia um verdadeiro apocalipse.

Para muitos fãs, Angelina é a grande vilã da temporada final de Manifest. No entanto, em uma entrevista recente, o criador da série deu a entender que a personagem ainda pode encontrar redenção.

“Angelina, definitivamente, leva aos limites a possibilidade de redenção. Você olha para ela e se pergunta: como alguém assim ainda pode ser salva?”, explicou Jeff Rake.

De acordo com o showrunner, o possível arrependimento de Angelina deve ser um dos temas mais importantes da reta final.

“Levamos essa questão até o episódio final. A pergunta permanece: como alguém como Angelina pode encontrar redenção? E nem só, ‘alguém como Angelina’, mas a própria Angelina. Essa trama será abordada até o final de Manifest”, comentou o showrunner.

À medida que a trama de Manifest progride, Angelina se torna uma verdadeira vilã. A personagem, vale lembrar, é a grande responsável pela morte de Grace – além do sequestro da pequena Eden.

No final da Parte 1 da 4ª temporada de Manifest, Angelina desenvolve terríveis poderes ao absorver a Safira Ômega. A partir daí, a personagem passa a se enxergar como uma espécie de Arcanjo. Para ela, todas as suas atitudes levam ao “bem maior”.

Ou seja: para garantir a redenção, Angelina precisa superar suas ilusões e encarar seus atos pelo que eles realmente são.

Ao que tudo indica, Angelina continuará como a grande vilã de Manifest até o final da série – que deve estrear em breve na Netflix.

Enquanto isso, você pode conferir a Parte 1 da 4ª temporada de Manifest na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.