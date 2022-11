Mesmo após a 4ª temporada de Manifest, ISSO ainda não faz sentido

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, a 4ª temporada de Manifest deveria responder alguns dos maiores mistérios da série. No entanto, os novos episódios não esclareceram uma questão muito importante: o que aconteceu com a parte traseira do 828? Até hoje, a trama continua não fazendo sentido.

“À medida que a data da morte se aproxima e os passageiros ficam desesperados por um caminho para a sobrevivência, um misterioso passageiro chega com um pacote para Cal que muda tudo o que eles sabem sobre o voo 828”, afirma a sinopse oficial da 4ª temporada de Manifest.

Criada por Jeff Rake, Manifest conta com Melissa Roxburgh (Star Trek Beyond), Josh Dallas (Once Upon a Time), Athena Karkanis (House of Cards), J.J. Ramirez (Arrow) e outros astros no elenco principal.

Revelamos abaixo tudo que os fãs de Manifest precisam saber sobre o mistério da parte traseira do 828 e porque a trama não faz sentido; confira. (via ScreenRant).

O grande mistério da parte traseira do 828 em Manifest

A parte traseira do voo 828 continua envolta em mistério na trama de Manifest. Vale lembrar que a cauda do avião é encontrada no oceano no final da 2ª temporada.

É por isso que Ben desenvolve a teoria que afirma que um “poder maior” resgatou o avião. Com os eventos do quarto ano, os passageiros confirmam que o 828 foi para a “consciência divina” – onde permaneceu por 5 anos.

A explicação desvenda o fato dos passageiros não terem envelhecido nesse período. No entanto, falha em revelar como a cauda foi parar no oceano, o que permanece como um grande mistério.

Uma das teorias mais interessantes afirma que o voo não foi destruído uma só vez, mas sim em duas ocasiões diferentes. Ou seja: Manifest seria uma história sobre universos paralelos.

Por um bom tempo, muitos fãs acreditaram que o voo 828 que aterrissou em 2018, na verdade, vinha de uma realidade paralela. Dito isso, a teoria não é englobada nas explicações da 4ª temporada.

Com a descoberta do papel da “consciência divina” no destino do voo 828, as explicações sobre a cauda do avião passam a não fazer sentido. Em sua reta final, Manifest parece trocar o característico clima de ficção científica por uma perspectiva bem mais religiosa.

Sendo assim, à medida que Manifest se aproxima dos episódios finais, a série dá a entender que a teoria de Ben estava (parcialmente) correta.

Ao que tudo indica, Manifest utilizará conceitos de “Deus” e “inteligência superior” para encerrar sua trama e desvendar de uma vez por todas os mistérios do voo 828.

A resolução, por outro lado, pode trazer mais perguntas do que respostas – principalmente se confirmar a necessidade da morte para a entrada na consciência divina.

Manifest, com suas 4 temporadas, está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.