Não é copo de Starbucks. Fãs de A Casa do Dragão notam erro em episódio

No terceiro episódio de A Casa do Dragão os fãs da série apontaram um erro da equipe de efeitos visuais. Em uma cena que está recebendo uma carta de um mensageiro, o Rei Viserys estica sua mão e vemos que dois de seus dedos estão com uma luva verde de Chroma Key.

Provavelmente os dedos seriam retirados digitalmente da cena por conta da misteriosa doença que assola o monarca. A HBO ainda não falou sobre a descoberta dos fãs, então não sabemos se o erro do episódio será ajustado.

Este erro lembra outra famosa gafe cometida no episódio 4 da 8ª temporada de Game of Thrones, onde podemos ver um copo da Starbuks em cima de uma mesa do cenário. A reação dos fãs se somou com a péssima recepção que a última temporada da série já estava recebendo na época.

Ryan J. Condal, showrunner de A Casa do Dragão, já havia apontado que a equipe da série estava atenta a qualquer erro parecido.

“É um set muito policiado, tem muitas caçadas de Starbucks acontecendo” Disse o produtor, e completou: “Quero dizer, olhe, essas coisas acontecem o tempo todo. Neste caso, aconteceu de ser muito… Só quer dizer que muitas pessoas estão assistindo a série”.

A Casa do Dragão é a primeira série derivada de Game of Thrones, seriado que teve oito temporadas na TV.

A produção teve um grande orçamento, e é uma grande aposta da HBO. É possível que outras séries derivadas de Game of Thrones também aconteçam em breve.

“Os apoiadores de Aegon Targaryen entram em conflito com os de sua meia-irmã, Rhaenyra, pelo trono de Viserys I, seu falecido pai, iniciando uma guerra civil cerca de 200 anos antes dos eventos retratados em Game of Thrones”, diz a sinopse.

A Casa do Dragão está disponível na HBO Max.

