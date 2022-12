Netflix comete grande erro ao cancelar série aclamada

A Netflix cancelou Warrior Nun, uma série que, essencialmente, foi aclamada tanto pelos críticos, quanto pelos fãs. Essa manobra foi claramente um erro, visto que o tiro pode sair pela culatra de formas distintas.

“Ava e as irmãs da Ordem fazem novas alianças e resolvem derrubar um falso profeta determinado a dominar o mundo”, afirma a sinopse oficial da 2ª temporada de Warrior Nun.

Protagonizada por Alba Baptista (Fátima: A História de um Milagre), a série conta também com Thekla Reuten (Operação Red Sparrow), Lorena Andrea (A Pequena Sereia), Kristina Tonteri-Young (Outside the Wire) e Joaquim de Almeida (O Xangô de Baker Street) no elenco.

A reação dos fãs de Warrior Nun ao fim antecipado da série tem tudo para se tornar tão grande quanto a dos espectadores de Manifest, The OA e Anne with an E. Mas não é só por isso que o cancelamento de Warrior Nun foi um erro.

Para fãs de Warrior Nun, cancelamento da série é diabólico

A série tem uma nota bastante impressionante no Rotten Tomatoes. A segunda temporada conta com aprovação de 100% por parte dos críticos e 99% por parte dos fãs. Em geral, o seriado tem aprovação de 84% dos críticos e 97% dos usuários do RT.

Isso indica que a obra encontrou sua voz na segunda temporada, o que é bastante comum, vide The Office, que efetivamente se tornou a série que é a partir da segunda leva de episódios.

Desde o cancelamento, os fãs se revoltaram nas redes. Para muitos espectadores, o cancelamento de Warrior Nun prova que, apesar de sua imagem “moderninha”, a Netflix não se importa com a representatividade LGBTQIA+, com ênfase na letra “L” da sigla, tendo em vista as personagens lésbicas da série.

Vale lembrar que, também em 2022, a Netflix cancelou Primeira Morte, outra série protagonizada por personagens lésbicas.

“O fato da Netflix cancelar séries sáficas após não dar a elas qualquer divulgação, e lançá-las junto de estreias muito aguardadas, está em outro patamar de maldade”, comentou uma fã, em uma postagem com mais de 50 mil curtidas.

Outro fã apontou que a Netflix exige de séries LGBTQIA+ padrões inatingíveis: “Warrior Nun sendo cancelada é tão decepcionante. Eu odeio que não seja surpreendente neste ponto também. LGBTQ+, BIPOC e até programas liderados por mulheres são aparentemente mantidos em um padrão mais alto (e aparentemente inatingível)”.

O fã tem um ponto, visto que na semana de estreia, Warrior Nun foi vista por 26 milhões de horas e 27 milhões de horas na segunda. Tais números são altos demais para um cancelamento.

Logo após o cancelamento de Warrior Nun, os fãs da série criaram a hashtag #SaveWarriorNun (Salvem Warrior Nun) para encontrar um novo lar para a produção e o próprio criador da série, Simon Barry faz parte do movimento.

Warrior Nun está disponível na Netflix.

