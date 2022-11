Fãs de Warrior Nun fazem exigência à Netflix

O lançamento da 2ª temporada de Warrior Nun deixou a internet em polvorosa. Embora não seja tão popular como outros hits da plataforma, a série conta com uma assídua e esforçada base de fãs. Nas redes sociais, os espectadores de Warrior Nun já fazem uma importante exigência à Netflix – e ameaçam boicote se a plataforma não atender o pedido.

“Ava e as irmãs da Ordem fazem novas alianças e resolvem derrubar um falso profeta determinado a dominar o mundo”, afirma a sinopse oficial da 2ª temporada de Warrior Nun.

Protagonizada por Alba Baptista (Fátima: A História de um Milagre), a série conta também com Thekla Reuten (Operação Red Sparrow), Lorena Andrea (A Pequena Sereia), Kristina Tonteri-Young (Outside the Wire) e Joaquim de Almeida (O Xangô de Baker Street) no elenco.

Revelamos abaixo a exigência importante que os fãs de Warrior Nun fazem à Netflix; confira.

Fãs de Warrior Nun pedem 3ª temporada na Netflix

Logo após o lançamento da 2ª temporada de Warrior Nun, que chegou ao streaming em novembro, os fãs começaram um movimento coordenado nas redes sociais.

O objetivo desse movimento, como era de se esperar, é garantir a renovação de Warrior Nun para a 3ª temporada.

Afinal de contas, o segundo ano termina com um final aberto, deixando o caminho livre para a produção de novos episódios.

Para muitos espectadores, a Netflix precisa renovar Warrior Nun para a 3ª temporada. Caso a plataforma cancele a série, muita gente já planeja cancelar o streaming.

“Não estou brincando quando digo que a minha saúde mental depende da renovação de Warrior Nun”, comentou um fã no Twitter.

Muita gente criticou o modelo da Netflix, no qual os espectadores assistem séries sem saber se elas terão um desfecho satisfatório.

“Odiei ter assistido a 2ª temporada de Warrior Nun pensando no possível cancelamento. Estraga totalmente a experiência”, comentou outro espectador.

Alguns assinantes da Netflix descrevem Warrior Nun como “uma das melhores séries da plataforma”.

“Preciso da 3ª temporada de Warrior Nun nesse momento! Essa série é boa demais! Uma das melhores séries que eu já vi”, elogiou outro fã.

Em outras palavras, se a Netflix não renovar Warrior Nun, o boicote é garantido. Pelo menos, é isso que os fãs da série dizem nas redes sociais.

“Vou cancelar a Netflix se Warrior Nun não for renovada para a 3ª temporada. Estejam avisados”, comentou outro espectador.

Sendo assim, será que Warrior Nun será renovada para a 3ª temporada? Até o momento, a Netflix não deu sinal verde para a produção de novos episódios.

Mas os fãs não precisam se desesperar: normalmente, a plataforma demora de duas semanas a três meses para revelar o destino de suas produções originais.

Logo, os espectadores de Warrior Nun podem esperar por novidades até, no máximo, fevereiro de 2023. Fique de olho!

Enquanto a Netflix não renova Warrior Nun para a 3ª temporada, você pode conferir todos os episódios da série no streaming.

As duas temporadas de Warrior Nun estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.