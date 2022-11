Warrior Nun: Explicamos o final da 2ª temporada na Netflix

Ousada, violenta e cheia de reviravoltas, a 2ª temporada de Warrior Nun já é sucesso na Netflix! Logo após a estreia, os novos episódios passaram a figurar em posições de destaque no Top 10 do streaming. Quem já conferiu os 8 capítulos quer saber: qual é o verdadeiro significado do desfecho? E será que o final deixa o caminho aberto para um terceiro ano?

“Ava e as irmãs da Ordem fazem novas alianças e resolvem derrubar um falso profeta determinado a dominar o mundo”, afirma a sinopse oficial da 2ª temporada de Warrior Nun.

Protagonizada por Alba Baptista (Fátima: A História de um Milagre), a série conta também com Thekla Reuten (Operação Red Sparrow), Lorena Andrea (A Pequena Sereia), Kristina Tonteri-Young (Outside the Wire) e Joaquim de Almeida (O Xangô de Baker Street) no elenco.

Revelamos abaixo tudo que os fãs de Warrior Nun precisam saber sobre o desfecho da 2ª temporada na Netflix; confira! (via CheatSheet).

Final explicado de Warrior Nun 2 – O que acontece com Ava e Adriel?

A Ordem da Espada Cruciforme passa a 2ª temporada de Warrior Nun tentando encontrar uma alternativa para derrotar Adriel. No final, Ava se sacrifica pela causa.

No último episódio, Ava utiliza a Coroa de Espinhos para vislumbrar o reino de Adriel e fazer contato com Reya, o antigo mestre do anjo maligno.

Nesse momento, a personagem percebe que, para realmente derrotar a entidade, precisa dar sua própria vida (e a de Michael). Afinal de contas, Reya implanta em Michael um explosivo para derrotar o vilão. Porém, esse explosivo só pode ser detonado com o Halo de Ava.

Quando a Ordem invade o esconderijo de Adriel, a dupla inicia o plano. No entanto, Lilith mata Michael antes de Ava conseguir agir. Mesmo assim, a protagonista ainda consegue detonar a bomba.

Infelizmente, o explosivo apenas machuca Adriel, falhando em matar a entidade. Com a ajuda de Camila, Ava consegue recuperar suas forças e invocar Tarasks, utilizando “semântica” para derrotar Adriel de uma vez por todas.

As criaturas destroem Adriel, e Reya chega a tempo para salvar Ava e Beatrice. Ou seja: a dupla não é massacrada pelos demônios, mas também não garantem um final feliz.

Ava e Beatrice se separam?

No final da 2ª temporada de Warrior Nun, Ava quase morre em decorrência dos ferimentos da batalha contra Adriel.

Lilith sugere enviar Ava pelo portal da Arca em um último esforço para mantê-la viva. Afinal, Michael conseguiu retornar curado do outro reino.

Mesmo assim, Ava e Beatrice se separam no desfecho de Warrior Nun 2. É um final devastador, já que acontece após as personagens finalmente reconhecerem e admitirem seus sentimentos.

De qualquer forma, os fãs não precisam se desesperar. Em uma possível 3ª temporada, Ava e Beatrice podem ficar juntas.

Como o desfecho de Warrior Nun 2 prepara a 3ª temporada?

Como você já pôde perceber, a 2ª temporada de Warrior Nun termina com a destruição de Adriel. No entanto, Lilith diz a Beatrice que uma “guerra santa” está por vir.

Já que Adriel não é mais uma ameaça, fica a dúvida: quem liderará os exércitos dos inimigos nessa guerra santa? Será que os seguidores da entidade continuarão lutando contra a Ordem da Espada Cruciforme? É definitivamente possível.

Além disso, se a Netflix optar pela renovação de Warrior Nun, Reya pode se estabelecer como uma entidade bem mais maligna do que parece.

Em uma possível 3ª temporada, Warrior Nun deve abordar todas essas questões e mostrar o que realmente aconteceu com Ava no outro reino.

Enquanto isso, as duas temporadas de Warrior Nun estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.