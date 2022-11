Fãs de Warrior Nun não acreditam que personagem querida morreu

Sucesso na Netflix, os novos episódios de Warrior Nun mostram a batalha das irmãs da Ordem Espada Cruciforme contra Adriel – uma entidade disposta a tudo para destruir o Vaticano e toda a cristandade. O segundo ano termina com um final bombástico, e nas redes sociais, fãs se recusam a acreditar que uma importante personagem realmente morreu.

“Ava e as irmãs da Ordem fazem novas alianças e resolvem derrubar um falso profeta determinado a dominar o mundo”, afirma a sinopse oficial da 2ª temporada de Warrior Nun.

Protagonizada por Alba Baptista (Fátima: A História de um Milagre), a série conta também com Thekla Reuten (Operação Red Sparrow), Lorena Andrea (A Pequena Sereia), Kristina Tonteri-Young (Outside the Wire) e Joaquim de Almeida (O Xangô de Baker Street) no elenco.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a (suposta) morte de Mary em Warrior Nun; confira.

Morta na 1ª temporada de Warrior Nun, Mary pode retornar em próximos episódios

Afinal de contas, a Irmã Mary realmente morreu em Warrior Nun? O final da 1ª temporada sugere a morte da personagem, mas como não mostra o corpo, muitos fãs desconfiam de um possível retorno.

No início da 2ª temporada de Warrior Nun, o Padre Vincent diz a Lilith que Mary realmente morreu. A personagem protagonizou um sacrifício heroico para salvar as irmãs da Ordem da Espada Cruciforme.

Porém, alguns espectadores acreditam que o Padre Vincent está mentindo, e que Mary só não aparece na 2ª temporada da série por estar ocupada em uma “missão secreta”.

Ainda na 2ª temporada de Warrior Nun, Vincent diz a Lilith que Mary está viva, aprisionada na Fortaleza de Toledo.

No entanto, tudo não passava de uma cilada. Após capturar Lilith, Vincent informa a personagem que Mary “não está mais nessa vida, e sim na outra”.

Quem já conferiu a 2ª temporada de Warrior Nun já sabe que, durante todo esse tempo, Vincent estava trabalhando para Adriel. Por isso, alguns fãs mantém a esperança de um possível retorno de Mary.

Em uma série onde anjos e demônios cruzam dimensões, nada é impossível. E além disso, como citamos anteriormente, Warrior Nun não chegou a mostrar o cadáver de Mary.

No primeiro episódio da série, Ava volta dos mortos. A produção da Netflix deixa claro que o conceito de “ressurreição” é um de seus temas mais importantes. Por isso, Mary pode retornar na (ainda não confirmada) 3ª temporada.

Nas redes sociais, fãs já pedem o retorno da Irmã Mary. Interpretada por Toya Turner, a ‘Mary Escopeta’ conquistou o coração do público na 1ª temporada.

“Me recuso a acreditar que a Mary morreu. Só acreditarei quando ver o corpo. Gostaria que a Toya também participasse dessa temporada. A série fica incompleta sem ela”, avaliou um fã no Twitter.

A 2ª temporada de Warrior Nun, sem a presença da Irmã Mary, está disponível no catálogo da Netflix.

