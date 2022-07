Netflix terá série de Zeus com Hugh Grant

De acordo com o Deadline, a Netflix está trabalhando em uma nova série que contará com Hugh Grant como Zeus.

A produção se chama “Kaos”, e vem de Charlie Covell, que trabalhou em End of the F***ing World. O projeto apresentará uma abordagem sombria e moderna sobre a mitologia grega, mas também com uma dose de humor.

Continua depois da publicidade

Além de Hugh Grant como Zeus, o elenco também contará com Janet McTeer, Cliff Curtis, David Thewlis, Killian Scott, Misia Butler, Leila Farzad, Nabhaan Rizwan, Rakie Ayola e Stanley Townsend.

Zeus também estará em Thor 4

Por falar em Zeus, uma versão sua também estará em Thor: Amor e Trovão (Thor 4), com Russell Crowe assumindo o papel.

Esta versão de Zeus será mais cômica, e também é possível que este seja o caso com Kaos, a nova série da Netflix.

Por enquanto, no entanto, ainda não sabemos muito sobre a versão de Zeus que Hugh Grant interpretará. Resta aguardar para saber mais detalhes.

A Netflix ainda não revelou a data de lançamento para Kaos, com Hugh Grant como Zeus.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.