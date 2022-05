Norman Reedus quebra o silêncio sobre saída de atriz de The Walking Dead

Melissa McBride, a Carol de The Walking Dead, recentemente deixou a série derivada sobre a personagem dela e de Norman Reedus. O astro que interpreta Daryl na longeva série quebrou o silêncio acerca dessa partida.

Depois de alguns fãs atacarem Reedus, acreditando que ele havia sido responsável pela saída da atriz – embora não exista qualquer base para tal rumor – o astro comentou a saída de McBride.

O astro participou do programa de Jimmy Fallon e apoiou (via ComicBook) a colega com quem trabalhou por tantos anos.

‎”Você sabe, originalmente era Carol e eu – Melissa McBride e eu. E ela está dando um tempo. Doze anos de The Walking Dead é uma agenda cansativa, e ela queria tirar uma folga. Então ela está fazendo isso e merece”, explicou Reedus a ‎‎Jimmy Fallon‎‎.

Teaser de episódios finais de The Walking Dead traz conexão com Rick Grimes

O fim de The Walking Dead se aproxima. Com a exibição do fim da parte 2 da temporada final, a terceira parte ganhou um teaser que traz conexão com Rick Grimes.

A prévia indica a iminente guerra contra a Commonwealth, ou ao menos contra os líderes da comunidade e traz uma arma bastante familiar.

Vemos Daryl usando o revólver de Rick Grimes. A arma foi encontrada após o personagem ter explodido a ponte na nona temporada.

Depois disso, ela foi passada para Judith, que a empunhou desde então. É incerto por que exatamente Daryl está com o revólver.

Clique aqui e assine Star+ para ver a última temporada de The Walking Dead. Veja o teaser, abaixo.

Walking dead season 11 will return this fall.



Here is the teaser for Episode 17 pic.twitter.com/6lOF0Ls7QE — CBM updates ( Taking a break ) (@CBMupd1) April 11, 2022

