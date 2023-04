Nova de The Walking Dead se passa na França, mas como Daryl vai parar lá?

A primeira temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon está a caminho e a série vai mudar o cenário típico dos EUA, levando o espectador à França. Mas como Daryl vai parar lá? Veremos isso agora.

Várias teorias explicam como Daryl chega à França antes de seu spinoff de The Walking Dead. Algum tempo depois de participar da luta contra a Commonwealth e partir sozinho no final da série, Daryl embarcará em uma nova jornada no universo de The Walking Dead.

Com base no que se sabe sobre o programa, a série não oferecerá uma resposta imediata à pergunta mais urgente do programa. De acordo com uma sinopse, Daryl vai desembarcar em algum lugar da França, completamente ignorante de como ele foi parar lá.

Parece que as circunstâncias de sua chegada serão um mistério em Daryl Dixon, que a série explorará gradualmente.

Felizmente, uma série anterior já indicou como ele pode ter ido parar lá: World Beyond.

The Walking Dead: Daryl Dixon

World Beyond aponta origem do apocalipse

Ao conectar os pontos entre as últimas palavras de Maggie com Daryl e o final de The Walking Dead: World Beyond, não é de todo implausível que sua presença lá se relacione com a origem do vírus zumbi. No final da série principal de The Walking Dead, Maggie enviou Daryl para aprender mais sobre o apocalipse zumbi.

Isso se encaixa perfeitamente com o cenário do spin-off de Daryl, considerando que World Beyond já confirmou a importância da França no apocalipse.

A cena final revelou que o vírus zumbi se originou na França. Como é onde Daryl estará muito em breve, faz sentido que esses dois detalhes estejam conectados.

Já como ele foi fisicamente parar lá, há algumas possibilidades. Uma delas é que ele simplesmente pegou um barco abandonado – que já vimos em alguns pontos da franquia – e navegou até lá.

Isso não se encaixa, no entanto, com o que apontamos acima sobre ele não saber como chegou à França. Outra possibilidade é que ele foi levado pela CRM, que é central em World Beyond e deve ter conexões na França.

Tendo em vista a conexão da CRM com a Commonwealth, pode ser que esse seja o ponto de partida da nova série.

The Walking Dead: Daryl Dixon não tem data de estreia definida, mas deve chegar ainda em 2023.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.