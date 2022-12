The Walking Dead: Derivada mostra um apocalipse muito diferente na Europa

The Walking Dead está chegando ao fim, mas o universo da série continuará vivo (ou morto-vivo) com vários spin-offs. Um deles, protagonizado por Norman Reedus (o Daryl) é ambientado na Europa. A vindoura série faz um ótimo trabalho ao mostrar como o apocalipse é diferente longe dos Estados Unidos.

Os episódios finais de The Walking Dead, vale lembrar, adaptam as HQs da série e mostram a aguardada guerra entre a Commonwealth e as outras comunidades de sobreviventes.

A conclusão de The Walking Dead, batizada de Rest in Peace (Descanse em Paz), vai ao ar em 20 de novembro, pela AMC.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre como a nova série de The Walking Dead aborda o apocalipse zumbi; confira.

Daryl vai para a França após The Walking Dead

Após o desfecho de The Walking Dead, Daryl Dixon cruzará o Atlântico e explorará a versão francesa do mundo pós-apocalíptico.

No entanto, as exatas circunstâncias da viagem de Daryl permanecem envoltas em mistério. Ainda não se sabe como o herói irá para a Europa.

Por outro lado, alguns detalhes prévios revelam que os zumbis são bem diferentes no velho continente.

Já se sabe que Quinn, interpretado por Adam Nagaitis, se juntará a Daryl na nova aventura. O personagem opera um mercado negro e administrar um clube noturno secreto.

Em outras palavras, a descrição dá a entender que a situação na Europa é bem melhor (ou pelo menos mais avançada) do que a dos Estados Unidos.

Nos seus 12 anos de história, The Walking Dead falou pouco sobre o apocalipse além da América do Norte.

A primeira pista sobre a situação da Europa aparece na cena pós-créditos da 2ª temporada de World Beyond.

Na cena em questão, uma cientista é assassinada em um laboratório francês abandonado. Porém, em poucos segundos, é revivida em parte em ataque ao assassino.

Isso sugere uma grande diferença entre os zumbis europeus e americanos. Ao que tudo indica, as versões estadunidenses são bem mais lentas e simplórias do que suas contrapartes europeias.

Mesmo assim, os países europeus parecem lidar melhor com o apocalipse – o que é comprovado pela existência de mercados subterrâneos e boates secretas.

Na edição mais recente da Comic-Con de Nova York, Norman Reedus descreveu o spin-off como “épico”.

O evento também confirmou detalhes sobre o elenco da série. Clémence Poésy, conhecida por sua performance como Fleur Delacour em Harry Potter, será Isabelle.

A personagem é integrante de uma seita religiosa, o que indica que as comunidades europeias funcionam normalmente.

A série de Daryl ainda não conta com título oficial ou data de estreia. O final de The Walking Dead, por sua vez, vai ao ar neste domingo (20) na AMC. No Brasil, os episódios da série estão disponíveis no Star+. Clique aqui para assinar o streaming.

