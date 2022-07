Nova e emocionante série de K-drama está conquistando fãs da Netflix

Atualmente, as séries sul-coreanas fazem muito sucesso na Netflix. Conhecidos pelo estilo inconfundível e pelas tramas cheias de emoção, os k-dramas não demoraram a ganhar o coração do público brasileiro. Recentemente, a plataforma comemorou a estreia de Meu Diário Para a Liberdade, uma produção dramática que já conquista fãs no streaming.

Criado por Park Hae-young, o roteirista do sucesso My Mister, Meu Diário Para a Liberdade também é encontrado na Netflix sob o título original My Liberation Notes.

Antes de estrear na Netflix, Meu Diário Para a Liberdade foi exibido pela emissora sul-coreana JTBC, entre abril e maio de 2022.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama emocionante e o elenco de estrelas de Meu Diário Para a Liberdade; confira.

De que fala Meu Diário Para a Liberdade na Netflix?

Assim como alguns dos k-dramas mais bem sucedidos da Netflix, Meu Diário Para a Liberdade faz parte do gênero “slice of life”.

Para quem não sabe, esse termo serve para identificar filmes, séries e animes que utilizam o realismo mundano e as experiências cotidianas em suas tramas.

Relacionado a conceitos de “melodrama” e “realismo dramático”, o slice of life também representa a ênfase na sazonalidade ou nos procedimentos comuns.

“Exaustos com a monotonia do dia a dia, três irmãos buscam escapar de suas vidinhas sem graça e encontrar a verdadeira felicidade”, afirma a sinopse oficial de Meu Diário Para a Liberdade.

Como indica a sinopse, Meu Diário Para a Liberdade acompanha a história dos irmãos Yeom Ki-jeong, Yeom Chan-hee e Yeom Mi-jeong.

Ki-jeong é a primogênita da família, e trabalha em uma influente companhia de pesquisas de mercado.

Chang-hee, o irmão do meio, trabalha na sede de uma empresa de lojas de conveniência.

Mi-jeong, a caçula da família, trabalha no departamento de design de uma empresa de cartões de crédito.

Os irmãos Yeom, a partir daí, embarcam em uma jornada emocionante em busca de uma vida mais realizada e feliz.

Conheça o elenco de Meu Diário Para a Liberdade

O elenco de Meu Diário Para a Liberdade é formado inteiramente por atores sul-coreanos, famosos em filmes e séries do país.

Lee El, famosa por projetos como It’s Okay, That’s Love e Guardian: The Lonely and Great God, interpreta Yeom Ki-jeong.

Lee Min-ki, dos filmes Tidal Wave, Quick e Very Ordinary Couple é Yeom Chang-hee.

Kim Ji-won, de Descendants of the Sun, Fight for My Way, Arthdal Chronicles e Lovestruck in the City, vive Yeom Mi-jeong.

Na Netflix, o elenco de Meu Diário Para a Liberdade conta também com Son Seok-koo (The Roundup), Chun Ho-jin (Beyond Evil), Jeon Hye-jin (Mother) e Jeon Soo-jin (Oh! My Ghost),

A série sul-coreana Meu Diário Para a Liberdade está disponível na Netflix.

