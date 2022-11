Nova série de The Walking Dead continua tendência irritante

A série The Walking Dead, que foi finalizada em sua 11ª temporada, é um dos grande sucessos da TV. Muitos fãs ficaram chocados e emocionados com o final, com o elenco gravando um vídeo agradecendo ao público.

“Um Xerife acorda de um coma para dar-se conta que o mundo está em ruínas, e deve liderar um grupo de sobreviventes para se manter vivo”, diz a sinopse da série.

Com Andrew Lincoln tendo liderado o elenco ao longo de nove temporadas, astro como Norman Reedus, Jeffrey Dean Morgan, Lauren Cohan, Melissa McBride e Danai Gurira, também se fazem presentes.

No entanto, a série de Daryl Dixon, que será estrelada por Norman Reedus, acaba criando um grande problema para ela mesma.

Judith Grimes torna o spin-off mais estranho

Daryl acaba deixando Alexandria para sua última aventura e cria uma situação um pouco embaraçosa com Judith Grimes no episódio final.

Judith confessou que depois que Michonne saiu para encontrar Rick, seu pai, ela estava com medo de que Daryl também fosse embora.

Na época, Daryl garantiu que não iria, mas agora, um ano depois, ele vai embora e está indo para a França, um lugar muito distante de Judith. Embora haja muitos amigos para ela, Daryl era o pai de criação, já que o seu biológico acabou partindo.

O final da série revela que Daryl está deixando Alexandria por causa de Maggie. O salto de um ano no tempo mostra que ela foi reintegrada como líder de Hilltop.

O spin-off de Daryl sugere que ele tentará aprender como o surto começou e se espalhou pelo mundo, e por que os Caminhantes estão evoluindo e se há uma cura.

Apesar de ser um dos personagens mais antigos, ele é o único a partir para sua própria missão, tentando descobrir tudo o que pode sobre o surto.

O personagem é um especialista em caçar e rastrear, e se sente confortável levando uma vida nômade. Ele chegou a viver na floresta por anos para procurar Rick Grimes após sua suposta morte.

A saída de Daryl ainda continua uma tendência irritante de The Walking Dead, na qual os pais acabam deixando seus filhos sozinhos.

Michonne deixa Judith e RJ para encontrar Rick, e Maggie deixará Hershel em Hilltop enquanto ela vai com Negan para Nova York no spin-off Dead City.

