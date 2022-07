Nova série de The Witcher passa por problemas

A Netflix está investindo no universo de The Witcher, o derivado The Witcher: Blood Origin se passa 1200 anos antes dos eventos da série.

Programada originalmente para ser lançada este ano com seis episódios, a produção teve refilmagens extensas para reduzir de seis para quatro capítulos, além de cortar o “material fraco”, adicionaram mais conteúdo do personagem de Jaskier, o bardo interpretado por Joey Batey (via ComicBook).

Continua depois da publicidade

No relatório do Redanian Intelligence, afirma que o primeiro e o último episódios não foram alterados nas mudanças. O objetivo principal foi se aproximar do tom da produção original.

Por enquanto, a Netflix não confirmou nenhuma informação, e pode se tratar de informações incompletas. The Witcher: Blood Origin não tem data de estreia confirmada.

Eile (Sophia Brown), Fjall (Laurence O’Fuarain) e Scian (Michelle Yeoh) de Blood Origin

Mais sobre o derivado de The Witcher

O roteirista de The Witcher, Declan de Barra, será showrunner de Blood Origin. Ele trabalha junto de Lauren S. Hissrich e Tomek Baginski como produtor executivo.

Há outros projetos de The Witcher em desenvolvimento na Netflix, incluindo um anime sem título. Vale apontar que o filme animado The Witcher: Lenda do Lobo já foi lançado, sendo esse o primeiro derivado da franquia.

“1.200 anos antes de Geralt de Rívia, o mundo dos monstros, dos homens e dos elfos se torna um só, e surge o primeiro bruxo”, diz a sinopse de Blood Origin.

As duas temporadas de The Witcher estão disponíveis na Netflix. A derivada Blood Origin ainda não tem previsão.

Sobre o autor Redação