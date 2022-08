Novela quente tira Sandman do topo na Netflix

Sucesso na Netflix, Sandman permaneceu por um bom tempo como o Número 1 do Top 10 de séries mais assistidas do streaming. A produção de Neil Gaiman, no entanto, foi destronada por um lançamento inusitado. Trata-se de uma ousada novela mexicana, que graças ao seu teor erótico, não demorou a conquistar o público brasileiro.

“Após anos aprisionado, Morpheus, o Rei dos Sonhos, embarca em uma jornada entre mundos para recuperar o que lhe foi roubado e restaurar seu poder”, afirma a sinopse oficial de Sandman na Netflix.

Liderado por Tom Sturridge (Mary Shelley), o elenco de Sandman conta com Gwendoline Christie (Game of Thrones), Kirby Howell-Baptiste (Cruella), Boyd Holbrook (Narcos), Charles Dance (Mank), Mark Hamill (Star Wars) e David Thewlis (Harry Potter).

Revelamos abaixo a novela quente que tirou Sandman do Número 1 do Top 10 brasileiro da Netflix; confira.

Fogo Ardente supera Sandman no ranking da Netflix

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, a novela mexicana Fogo Ardente conquistou o coração do público nacional.

Também encontrada sob os títulos High Heat e Donde Hubo Fuego, Fogo Ardente estreou na Netflix em 17 de agosto de 2022.

Uma semana depois, a produção mexicana se estabeleceu como a série mais assistida pelo público brasileiro – superando Sandman no Top 10 da Netflix.

O sucesso de Fogo Ardente não é exatamente uma surpresa. Erótica e ousada – a lá produções como 365 Dias e Sex/Life – a série é um projeto de José Ignacio Valenzuela, o criador de Quem Matou Sara?.

“Poncho entra para os bombeiros a fim de descobrir mais pistas sobre a morte do irmão, mas acaba encontrando o amor, uma família… e um serial killer”, afirma a sinopse oficial de Fogo Ardente na Netflix.

De acordo com muitos espectadores, Fogo Ardente é “uma mistura de Chicago Fire com Toy Boy”. A série também traz elementos da franquia Magic Mike.

Um dos grandes trunfos de Fogo Ardente é seu elenco. A novela conta com alguns dos galãs mais sarados da Netflix, que impressionam pelo físico imponente e pelas performances em inúmeras cenas sensuais.

Liderado por Iván Amozurrutia, da série erótica Desejo Sombrio, o elenco de Fogo Ardente conta também com Eduardo Capetillo (Marimar), Esmeralda Pimentel (Pedacinho do Céu), Itatí Cantoral (Maria do Bairro), Daniel Gama (A Vingança das Juanas), Mauricio Hénao (Panamá), Oka Giner (Gossip Girl: Acapulco), Plutarco Haza (O Senhor dos Céus), Polo Morin (Quem Matou Sara?) e Antonio Sotillo (Rosario Tijeras).

Com 39 episódios em sua 1ª temporada, Fogo Ardente se torna uma verdadeira febre entre o público brasileiro.

“Se vocês querem assistir uma série top, com romance, investigação, morte, tensão, aflição, raiva e felicidade – e de quebra ver uns bombeiros gostosos fazendo strip-tease – assistam Fogo Ardente na Netflix”, recomendou uma fã no Twitter.

Todos os episódios de Fogo Ardente estão disponíveis na Netflix.

