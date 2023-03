O Agente Noturno: Assassino é outro no livro e criador explica a mudança

Sucesso na Netflix, a série O Agente Noturno foi renovada, recentemente, para uma 2ª temporada. A produção é baseada no livro homônimo do escritor Matthew Quirk. A série faz algumas modificações importantes na trama original, e uma das maiores mudanças envolve a identidade do assassino.

“Ao atender uma ligação de emergência, um agente do FBI se vê no centro de uma conspiração letal, envolvendo espionagem na Casa Branca”, diz a sinopse oficial de O Agente Noturno na Netflix.

Liderado por Gabriel Basso (Era Uma Vez um Sonho), o elenco de O Agente Noturno conta também com Luciane Buchanan (Sweet Tooth), Hong Chau (A Baleia) e D.B. Woodside (Lucifer).

Em um papo recente com a imprensa, o showrunner de O Agente Noturno revelou por que a identidade do assassino foi modificada na série da Netflix; confira!

Por que O Agente Noturno muda a identidade do assassino?

Em uma entrevista ao site Collider, Shawn Ryan, o showrunner de O Agente Noturno, explicou porque a série muda a identidade do assassino – ou dos assassinos, como bem sabem os fãs que já conferiram a 1ª temporada.

De acordo com Ryan, o autor Matthew Quirk aprovou as mudanças realizadas na série. Para desenvolver a trama de O Agente Noturno de maneira mais dinâmica, o produtor utiliza elementos de outros livros do escritor.

“Fizemos algumas mudanças importantes (na adaptação do livro para a série). Em primeiro lugar, o livro é fantástico, e todos deveriam comprá-lo. É uma experiência diferente em relação à série. Existem muitas semelhanças, mas também várias mudanças. Conversei com o Matthew (Quirk) sobre isso, e ele aprovou tudo”, explicou o produtor.

Segundo Ryan, como a série aproveita todo o núcleo do livro – principalmente na trama de Peter, Rose e Diane – a mudança na identidade dos assassinos se estabelece como a alteração mais importante na trama original.

“Dale e Ellen, o casal de assassinos da série, vieram de uma ideia que eu tive enquanto estava trabalhando em meu projeto sobre o Serviço Secreto. No livro, o assassino é um russo bem mais velho, que trabalha sozinho. Ele não fala muito, e por isso, é difícil abordar na TV o que ele realmente estava pensando. Por isso, fizemos essa mudança”, comentou o showrunner.

A mudança, nesse sentido, foi realizada para garantir que o público pudesse conhecer, de maneira mais profunda, as motivações e as personalidades dos assassinos.

“E então, pensei que seria mais interessante ver essas duas pessoas que podem interagir uma com a outra. Dessa forma, vocês (o público) têm uma noção mais complexa desses personagens”, concluiu Shawn Ryan.

Enquanto a 2ª temporada de O Agente Noturno não estreia na Netflix, você pode conferir todos os episódios da série na plataforma.

