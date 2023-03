Fãs estão amando O Agente Noturno na Netflix

Se você curte séries de ação, suspense, espionagem e investigação criminal, não deixe de conferir O Agente Noturno – uma produção americana que está fazendo o maior sucesso na Netflix. Nas redes sociais, os assinantes da plataforma não poupam elogios para a trama e seu elenco.

“Ao atender uma ligação de emergência, um agente do FBI se vê no centro de uma conspiração letal, envolvendo espionagem na Casa Branca”, diz a sinopse oficial de O Agente Noturno na Netflix.

Continua depois da publicidade

Liderado por Gabriel Basso (Era Uma Vez Um Sonho), o elenco de O Agente Noturno conta também com Hong Chau (A Baleia), Luciane Buchanan (Sweet Tooth), Fola Evans-Akingbola (Game of Thrones) e D.B. Woodside (Lucifer).

Mostramos abaixo o que os assinantes da Netflix estão achando da trama de O Agente Noturno; confira!

Fãs de O Agente Noturno elogiam todos os aspectos da série

Baseada em um livro de Matthew Quirk, a série de espionagem O Agente Noturno estreou na Netflix no dia 23 de março.

Menos de 24 horas depois, o thriller se tornou a produção mais assistida da plataforma, tanto pelos assinantes brasileiros quanto pelo público internacional.

Nas redes sociais, O Agente Noturno também dá o que falar! Para muitos fãs, a produção é “uma das melhores séries da Netflix”.

“Vocês precisam assistir O Agente Noturno! Na minha opinião, é uma das melhores séries da história da Netflix. Estou no segundo episódio, e a trama já me conquistou”, comentou um fã no Twitter.

Esse parece ser o consenso entre os espectadores de O Agente Noturno: a série é ótima desde o primeiro episódio, conseguindo manter o mesmo nível de qualidade até o fim.

“Acabei de assistir aos episódios de O Agente Noturno na Netflix! É um clássico (mas muito bem feito) thriller de espionagem. Vocês precisam assistir!”, recomendou outro espectador.

Diversos usuários da rede social também recomendaram O Agente Noturno para quem está em busca de novas séries para assistir na Netflix.

“O Agente Noturno é uma ótima série! Se vocês estiverem procurando uma nova série para assistir, esta é uma boa sugestão”, disse outro assinante da plataforma.

Além de conquistar o público da Netflix, O Agente Noturno foi bem recebida pela crítica especializada, garantindo 67% de aprovação no Rotten Tomatoes.

“Ótimas performances, mortes em abundância e uma trama veloz sobre um agente do FBI que passa seus dias esperando que uma linha direta toque. Você não poderia exigir mais de um thriller de espionagem”, diz a resenha do jornal britânico The Guardian.

Você já pode assistir a todos os episódios de O Agente Noturno na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.