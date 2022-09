O Diabo em Ohio: A nova série de terror da Netflix que vai fisgar você

Se você curte séries de terror, não deixe de conferir O Diabo em Ohio, uma produção assustadora que acaba de estrear na Netflix. Inspirada em uma história real, a série conta com Emily Deschanel no papel principal – e faz sucesso ao investir em uma trama misteriosa, obscura e cheia de reviravoltas.

O Diabo em Ohio é inspirado no livro de mesmo nome, escrito por Daria Polatin. A autora também serve como showrunner para a produção da Netflix.

Continua depois da publicidade

Com 8 episódios em sua primeira temporada, O Diabo em Ohio tem dividido a opinião do público e da crítica especializada. No IMDB, a série garantiu a nota 6.8 (em 10).

Mesmo assim, O Diabo em Ohio tem tudo para fisgar os assinantes brasileiros da Netflix. Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a série; confira.

Conheça a história assustadora de O Diabo em Ohio

No centro da história de O Diabo em Ohio está uma misteriosa seita religiosa, cujos líderes praticam terríveis abusos contra as fiéis.

Parte da premissa da série, dessa forma, é semelhante à da 2ª temporada de Bom Dia Verônica, sucesso na Netflix.

“Uma psiquiatra abriga uma jovem que está fugindo de um culto misterioso, sem nem perceber que esse gesto pode colocar a própria família em risco”, afirma a sinopse oficial de O Diabo em Ohio.

O Diabo em Ohio começa com a história de Mae, uma jovem que escapa de uma seita religiosa, arranja uma carona e se interna em um hospital.

Nesse hospital, Mae conhece Suzanne, uma psiquiatra que decide ajudá-la. Após descobrir um pentagrama sangrento nas costas da jovem, a médica aceita abrigar a fugitiva em sua própria casa

Eventualmente, Suzanne descobre segredos sobre o passado de Mae e começa a entender o envolvimento da jovem com o mundo oculto – particularmente na adoração ao Demônio.

A partir daí, Suzanne embarca em uma jornada perigosa para salvar Mae, e ao mesmo tempo, proteger a própria família.

O Diabo em Ohio tem estrela de Bones no papel principal

Em O Diabo em Ohio, Emily Deschanel dá um show de atuação como a protagonista Dra. Suzanne Mathis.

Você, provavelmente, conhece a atriz por sua performance como a Dra. Temperance ‘Bones’ Brennan na série policial Bones.

Madeleine Arthur, a Christine de Para Todos os Garotos que Já Amei, interpreta a misteriosa Mae.

Sam Jaeger, de séries como The Handmaid’s Tale e The Politician, vive Peter, o marido de Suzanne.

Alisha Newton (Heartland), Xaria Dotson (Vândalo Americano) e Naomi Tan (O Clube das Babás) interpretam Helen, Jules e Dani, as três filhas de Suzanne.

O elenco principal de O Diabo em Ohio é completado por Gerardo Celasco (How to Get Away With Murder) como o Detetive Lopez.

O Diabo em Ohio já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.