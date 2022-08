O novo k-drama que todo mundo está vendo na Netflix

Nos últimos anos, a Netflix comprovou o apreço do público internacional por séries sul-coreanas. Após sucessos como Round 6 e Pretendente Surpresa, a plataforma lança o k-drama Alquimia das Almas, uma mistura de romance e fantasia que já chama a atenção dos assinantes brasileiros e figura no Top 10 do streaming.

Alquimia das Almas – Alchemy of Souls, no título original – é uma produção original da emissora sul-coreana tvN. A série tem direção de Park Joon-hwa e roteiro de Hong Jung-eun e Hong Mi-ran, as Irmãs Hong.

Em sua estreia original, Alquimia das Almas garantiu sólidos números de audiência e conquistou o coração da crítica especializada.

Revelamos abaixo tudo que os espectadores da Netflix precisam saber sobre Alquimia das Almas na plataforma; confira.

De que fala Alquimia das Almas na Netflix?

Alquimia das Almas é uma interessante mistura de romance e fantasia. A série se destaca por sua trama criativa e elenco carismático.

“Uma feiticeira poderosa no corpo de uma mulher cega é convocada a mudar o destino de um homem de uma renomada família”, afirma a sinopse oficial de Alquimia das Almas na Netflix.

Ambientado na nação fictícia de Daeho, o k-drama acompanha a história de um grupo de jovens feiticeiros que tentam superar as amarras do destino com um feitiço chamado “Alquimia de Almas” – que permite a troca de corpos.

A série foca na jornada de Nak-su, uma maga de elite cuja alma é acidentalmente aprisionada no frágil corpo de Mu-deok, a serva cega do nobre Jang-uk.

Confrontando as pressões da sociedade da época, Nak-su ensina Jang-uk a lutar, e eventualmente, desenvolve uma grande conexão com o jovem.

Alquimia das Almas vem das criadoras do k-drama Hotel Del Luna. Ou seja: os assinantes da Netflix podem esperar por uma estética inconfundível e por uma trama repleta de magia.

Conheça o elenco de Alquimia das Almas na Netflix

Nak-su, a protagonista de Alquimia das Almas, é interpretada por duas atrizes diferentes na Netflix.

Antes do feitiço, a personagem ganha vida pela atuação de Go Yoon-jung. A atriz é famosa pela série de terror Sweet Home, da Netflix. Após o sortilégio, Nak-su fica presa no corpo de Mu-deok, e a partir daí, é interpretada por Jung So-min (Bad Guy).

O jovem Jang-uk, co-protagonista de Alquimia das Almas, é interpretado por Lee Jae-wook (True Beauty).

O elenco de Alquimia das Almas conta também com Shin Seung-ho (A-Teen), Hwang Min-hyun (Live On), Oh Na-ra (Sky Castle), Joo Sang-wook (Birth of a Beauty) e Yoo Jun-sang (Moss).

Episódios de Alquimia das Almas são exibidos semanalmente na Netflix

Assim como Uma Advogada Extraordinária, um dos k-dramas mais populares da Netflix, Alquimia das Almas adota um modelo semanal para o lançamento dos episódios.

Até o fechamento desta matéria, a Netflix já conta com os 12 primeiros capítulos da série – que tem 20 episódios em sua primeira temporada.

Semanalmente, a Netflix lança 2 novos episódios de Alquimia das Almas. Todos os capítulos ficarão disponíveis no streaming até o início de outubro.

Além disso, Alquimia das Almas já foi renovada para uma 2ª temporada, que terá 10 episódios. Você já pode conferir os 12 primeiros capítulos do k-drama na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.