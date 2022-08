O que você precisa saber antes de ver O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder finalmente chega ao Amazon Prime Video, levando os espectadores de volta à Terra-Média oito anos após o último filme de O Hobbit. O mundo que encontraremos na série, no entanto, é bem diferente daquele visto nos longas-metragens de Peter Jackson. Vamos ver exatamente como.

A série do Prime Video é uma das mais caras da História e podemos ver isso nos valores de produção vistos nas prévias lançadas até então.

De fato, a companhia parece não estar poupando esforços para fazer a obra vingar, mas é preciso saber algumas coisas antes de mergulhar nela.

A Primeira Era

O primeiro ponto a ser levado em consideração é que Os Anéis de Poder se passa durante a Segunda Era da Terra-Média, enquanto a trilogia O Senhor dos Anéis se passa na terceira. Mas o que são exatamente essas Eras?

Essencialmente, a história dos elfos começa nos Anos das Árvores da Primeira Era, quando as duas árvores de Valinor ainda existiam e traziam luz a Valinor. Podemos vê-las de fundo em algumas prévias da série.

Ao serem destruídas por Melkor, o primeiro Senhor do Escuro, e por Ungoliant, seus frutos deram origem ao Sol e à Lua. Antes de serem destruídas, o elfo Fëanor capturou um pouco da luz das árvores e criou as Silmarils, três joias cobiçadas por todos.

Após a destruição das árvores, Melkor matou o pai de Fëanor, Finwë a guerra contra Melkor, de fato, começou. Fëanor e seus sete filhos fizeram um juramento de guerrear contra qualquer um que segurasse uma das Silmarils. Por sinal, o juramento deve aparecer como flashback na série do Prime Video.

A questão é que palavras têm poder de fato no universo criado por J.R.R. Tolkien e esse juramento atua como o que conhecemos como uma profecia ou maldição. Então, de fato, eles guerrearam e guerrearam até o fim pelas joias.

A guerra contra Melkor – que passou a ser chamado de Morgoth por Fëanor e todos que vieram após ele – foi terrível e durou toda a Primeira Era, trazendo grandes perdas para os dois lados.

Foi nesse período extenso, que Galadriel foi para a Terra-Média, junto de diversos outros elfos. Além disso vemos o nascimento de icônicos heróis e personagens, como Eärendil e Elrond – esse segundo aparece em Os Anéis de Poder.

A guerra acaba com a derrota de Morgoth, que encerra a Primeira Era. Entramos, então, no período retratado em Os Anéis de Poder.

A Segunda Era

Quando o seriado começa, devemos estar em um período de relativa paz. Morgoth foi derrotado e o mundo ainda está sem seu segundo Senhor do Escuro, Sauron. Mas ele vai aparecer na série.

Inicialmente, Sauron aparece como uma figura bela, conhecido como o Senhor dos Presentes. Ele é quem catalisa a criação dos Anéis de Poder, trabalhando junto com o elfo Celebrimbor, o maior dos artesãos da Terra-Média.

A intenção do vilão, é claro, era enganar a todos, para que, em segredo, ele criasse o Um Anel, subjugando todos aqueles que usassem os outros anéis de poder.

Somente quando os planos dele são descobertos que a guerra contra Sauron efetivamente começa, resultando em mais perdas para ambos os lados, que culmina com a Guerra da Última Aliança, que vemos no prólogo do filme O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel.

A derrota de Sauron encerra a Segunda Era, mas há para acontecer antes disso – caso contrário não teríamos série, é claro.

Muitos reinos

Antes do término dessa Era, elfos, anãos e homens contam com seus reinos bem estabelecidos.

Os elfos têm Lindon e os Portos Cinzentos, dentre outros locais. Lindon, no entanto, é o mais proeminente, sendo governado por Gil-galad durante os eventos da série.

Já os anãos que veremos na série principalmente residem em Khazad-dûm, também conhecida como Moria. O local aparece em O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel, mas já abandonado (pelos anãos) e destruído. É lá que Gandalf enfrenta o Balrog.

Por sinal, veremos ao menos um Balrog em Os Anéis de Poder, que pode ser o mesmo enfrentado por Gandalf, mas não há como saber no momento.

Por fim, os homens têm Númenor, que por si só será um local de extrema importância na série e para os eventos futuros da trilogia O Senhor dos Anéis, tendo em vista que, a partir desse reino, surge Gondor – mas não vamos dar muitos spoilers sobre como exatamente isso ocorre.

Onde ler mais sobre a Terra-Média

Essas são as informações básicas que o espectador precisa saber antes de assistir O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

Evidente que há muito mais nesse universo, mas para isso, é melhor ler os próprios livros de J.R.R. Tolkien.

Os eventos da Primeira Era são contados principalmente em O Silmarillion, Os Filhos de Húrin, Contos Inacabados e A Queda de Gondolin.

Já a Segunda Era é descrita principalmente nos apêndices de O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei.

A Terceira, por sua vez, em O Hobbit e na trilogia O Senhor dos Anéis.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder estreia em 1 de setembro de 2022, no Amazon Prime Video.

