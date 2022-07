O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder revelam novos personagens em imagens

A série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder revelou novos personagens em imagens inéditas.

Se preparando para um novo trailer nesta quinta-feira (14), a série com produção da Amazon Prime Video é destaque em fotos exclusivas do Entertainment Weekly.

O site revelou alguns novos personagens, que ainda não haviam aparecido em trailers. Um destes é IsildUr, do ator Max Baldry, um jovem Númenoriano, que cortará o anel da mão de Sauron quando crescer.

Além dele, a rainha regente de Númenor, Míriel, interpretada por Cynthia Addai-Robinson, é destaque. Uma outra imagem ainda revela Galadriel, da atriz Morfydd Clark, e Elendil, de Lloyd Owen.

Por fim, é possível ver o conselheiro mais próximo da rainha Míriel, Pharazôn, interpretado pelo ator Trystan Gravelle.

Veja as imagens, abaixo.

Grande aposta do Amazon Prime Video

Com grande orçamento, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é considerada uma das maiores apostas do Amazon Prime Video. Talvez até mesmo a maior da história do serviço de streaming.

O investimento não é à toa. Tanto no cinema quanto na literatura, O Senhor dos Anéis é uma das maiores sagas da cultura pop.

No cinema, Peter Jackson dirigiu a saga O Senhor dos Anéis. No entanto, ele não teve envolvimento direto no desenvolvimento de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega no Amazon Prime Video em 2 de setembro.

