O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder tem retorno de membro dos filmes

Senhor dos Anéis: Anéis do Poder é a grande aposta do streaming da Amazon. A série de alto orçamento terá um elenco de peso, e por trás das câmeras terá importante membro da triologia de Peter Jackson.

O três vezes vencedor do Oscar de melhor trilha sonora, Howard Shore volta para o universo da Terra Média para compor a música tema do seriado. A informação reportada pelo Deadline, também destaca Bear McCreary como compositor das faixas completas do programa.

“Com sua profunda compreensão do lendário Tolkien, juntamente com dois dos maiores talentos musicais de nossa época, estamos entusiasmados que Howard e Bear estejam se juntando a nós nesta jornada épica à Terra-média”, disse Bob Bowen, chefe mundial de Música para Amazon Studios.

Bear McCreary é conhecido por seu trabalho em Godzilla: Rei dos Monstros, The Walking Dead e no jogo God of War, o músico disse sobre a reverência ao trabalho de Howard.

“Quando comecei a compor a trilha para esta série, me esforcei para honrar o legado musical de Howard Shore. Quando ouvi seu majestoso título principal, fiquei impressionado com a perfeição com que seu tema e minha partitura original, embora elaborados separadamente, se encaixam tão bem. Estou animado para o público se juntar a nós nesta nova jornada musical para a Terra-média”

Senhor dos Anéis: Anéis do Poder no Prime Video

Confira a sinopse da aguardada produção da Amazon Prime Video:

“O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, do Prime Video, traz às telas pela primeira vez os heróis da lendária Segunda Era da história da Terra-média.

Essa aventura épica se passa milhares de anos antes dos eventos de O Hobbit e O Senhor dos Anéis, de J.R.R.Tolkien, e levará os espectadores de volta a uma era em que grandes poderes foram forjados, reinos ascenderam à glória e caíram em ruínas, heróis improváveis foram testados, a esperança se segurou pelo mais fino dos fios, e que um dos maiores vilões que já fluíram da caneta de Tolkien ameaçou cobrir o mundo todo de escuridão.

Começando em uma época de relativa paz, a série segue um elenco de personagens, tanto familiares quanto novos, enquanto eles enfrentam o temido ressurgimento do mal na Terra-média. Das profundezas mais escuras das Montanhas Sombrias, às majestosas florestas da capital élfica de Lindon, ao deslumbrante reino insular de Númenor, aos confins do mapa, esses reinos e personagens irão esculpir legados que viverão muito tempo depois que eles se forem.”

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega no Amazon Prime Video em 2 de setembro.

