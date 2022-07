O Senhor dos Anéis: Novos personagens são revelados em pôsteres da série

Faltando dois meses antes da grande estreia de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder no Prime Video, a Amazon Studios já confirmou mais seis personagens para a série, através de pôsteres individuais.

Uma das séries mais aguardadas do ano, a produção conta com alto nível de investimento da Amazon, sendo uma das séries mais caras produzidas na história da televisão e do streaming.

Nas imagens disponibilizadas pelo perfil do twitter da série, a produção detalhou as adições ao elenco, fornecendo algumas dicas ao público dos rumos da série, como a criação de novos personagens.

Devido o período em que O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder se baseia, faz sentido que os criadores utilizem personagens inexplorados dos livros que nunca estiveram nos filmes, como relata o ScreenRant, assim criações originais para a série são uma realidade. Confira as imagens:

Cynthia Addai-Robinson como Rainha Regente Míriel

Ema Horvath como Eärien

Leon Wadham como Kemen

Lloyd Owen como Elendil

Maxim Baldry como Isildur

Trystan Gravelle como Pharazôn

Mais sobre Senhor dos Anéis: Anéis do Poder

Confira a sinopse da aguardada produção da Amazon Prime Video:

“O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, do Prime Video, traz às telas pela primeira vez os heróis da lendária Segunda Era da história da Terra-média.

Essa aventura épica se passa milhares de anos antes dos eventos de O Hobbit e O Senhor dos Anéis, de J.R.R.Tolkien, e levará os espectadores de volta a uma era em que grandes poderes foram forjados, reinos ascenderam à glória e caíram em ruínas, heróis improváveis foram testados, a esperança se segurou pelo mais fino dos fios, e que um dos maiores vilões que já fluíram da caneta de Tolkien ameaçou cobrir o mundo todo de escuridão.

Começando em uma época de relativa paz, a série segue um elenco de personagens, tanto familiares quanto novos, enquanto eles enfrentam o temido ressurgimento do mal na Terra-média. Das profundezas mais escuras das Montanhas Sombrias, às majestosas florestas da capital élfica de Lindon, ao deslumbrante reino insular de Númenor, aos confins do mapa, esses reinos e personagens irão esculpir legados que viverão muito tempo depois que eles se forem.”

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega no Amazon Prime Video em 2 de setembro.

Sobre o autor Redação