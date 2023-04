O suspense intrigante que todo mundo está vendo na Netflix

Se você curte séries de suspense com aquele clássico clima das novelas latino-americanas, não deixe de conferir a 2ª temporada de Coração Marcado na Netflix! Os novos episódios, é claro, trazem intensas reviravoltas para a história dos protagonistas Simón e Camila, em uma trama de suspense onde nada é o que parece.

Criada por Leonardo Padrón, a 1ª temporada de Coração Marcado estreou na Netflix em 2022, permanecendo por muitas semanas no Top 10 da plataforma.

Continua depois da publicidade

A série conquistou o público brasileiros com uma história surpreendente ambientada no sinistro universo do tráfico de órgãos.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama de Coração Marcado, o elenco da série e a estreia da 2ª temporada; confira!

De que fala Coração Marcado na Netflix?

Coração Marcado é uma intrigante novela colombiana cuja trama se passa no misterioso (e assustador) universo criminoso do tráfico de órgãos.

No centro da história está a jornada de um homem disposto a tudo para levar à Justiça a organização criminosa responsável pelo assassinato de sua esposa.

“Ele só queria se vingar da organização de tráfico de órgãos que assassinou sua esposa, mas acabou se envolvendo com a mulher que recebeu o coração dela”, diz a sinopse oficial de Coração Marcado na Netflix.

A 1ª temporada da série termina com um final bombástico, e os novos episódios são ambientados logo após essa conclusão chocante – que envolve algumas das maiores reviravoltas da produção.

Conheça o elenco da 2ª temporada de Coração Marcado

Grande parte do elenco original de Coração Marcado retorna na 2ª temporada da série na Netflix.

Logo, os fãs do thriller poderão conferir o retorno de Michel Brown (Simón Duque), Ana Lucía Domínguez (Camila Duarte), Sebastián Martínez (Zacarías Cienfuegos), Moisés Arizmendi (Mariachi), Valeria Emiliani (Samantha Duque), Julián Cerati (Tomás), Juan Fernando Sánchez (Juan Carlos Sarmiento) e Mauricio Cujar (Braulio Cárdenas).

2ª temporada de Coração Marcado já estreou na Netflix!

A 2ª temporada de Coração Marcado já está disponível na Netflix! Os novos episódios estrearam na plataforma no dia 19 de abril de 2023.

“Após forjar a própria morte e fugir do país, Camila é manipulada para retornar ao caos que havia deixado para trás. Mas a situação agora é muito pior”, diz a sinopse do segundo ano de Coração Marcado na Netflix.

Logo após a estreia, os novos episódios surgiram no Top 10 da Netflix. Até o momento, a 2ª temporada de Coração Marcado é a produção mais vista pelos espectadores brasileiros da plataforma, superando até mesmo o hit O Agente Noturno.

Você já pode conferir a 2ª temporada de Coração Marcado na Netflix. Veja o trailer:

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.