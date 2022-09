Os Anéis de Poder: A forma aterrorizante como atriz se preparou para o papel

A série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, do Prime Video, é uma das produções mais aguardadas do ano. Com estreia marcada para esta noite, a série verá vários personagens dos livros de J. R. R. Tolkien, incluindo Galadriel. Recentemente, a atriz que vai interpretar a protagonista, revelou a forma aterrorizante que se preparou para o papel.

Vale lembrar que a produção é a mais cara do streaming, e ainda bateu o recorde do filme Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas, que teve US$ 410 milhões de orçamento. Por sua vez, Os Anéis de Poder ultrapassou os US$ 460 milhões.

Continua depois da publicidade

Mesmo que se passe durante a Segunda Era, e milhares de anos antes da trilogia de filmes O Senhor dos Anéis, personagens e locais conhecidos se farão presentes.

“Em uma época de paz, um grupo de guerreiros enfrenta o ressurgimento do mal na Terra-Média. Das profundezas escuras das Montanhas de Névoa, das majestosas florestas de Lindon, até os confins do mapa, o legado desses heróis é maior do que suas vidas”, revela a sinopse.

Morfydd Clark vive Galadriel e Robert Aramayo será Elrond, os personagens principais. O elenco ainda conta com Benjamin Walker, Charles Edwards, Ismael Cruz Córdova, entre outros nomes.

Galadriel em O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder

Ignorou seus próprios instintos e testou os limites

Diferentemente da personagem desempenhada por Cate Blanchett, a Galadriel de Clark será uma guerreira em busca de vingança. Na trilogia de filmes, ela é uma governante com muito conhecimento e vivência.

Após conseguir o papel, Clark não pensou que precisaria aprender a agir de uma maneira completamente diferente, testando seus limites.

Em entrevista à Empire, a atriz revelou sobre sua preparação aterrorizante, e os problemas que teve de enfrentar para viver a personagem. Clark disse que costumava vacilar bastante nas gravações, visto que estava acostumada a sempre ser atacada.

“Quando eu estava interpretando Galadriel, a equipe de dublês disse: ‘Você tem um problema, porque está acostumada a ser atacada.’ Eu vacilava muito quando as pessoas vinham até mim”, lembrou Clark.

Para recuperar a atriz deste problema, a equipe de produção teve de fazer uma terapia de exposição com Clark, para impedir ela de parecer assustada.

“Eles fizeram terapia de exposição comigo, onde eu teria todos esses homens enormes correndo para mim, gritando com espadas. Para me impedir de parecer assustada”, disse Clark.

Ainda que escalada para um papel importante de uma heroína destemida e brava guerreira, Clark brincou que era a vítima.

“Eu definitivamente fui escalada como vítima”, brincou a atriz.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder estreia em 1 de setembro de 2022, no Amazon Prime Video.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.