Os Simpsons terá crossover com Death Note e It: A Coisa

Foi anunciado durante a San Diego Comic-Con 2022 que o próximo especial de A Casa da Árvore dos Horrores de Os Simpsons será marcado por um crossover com Death Note.

Sim, embora ainda não existam detalhes do enredo, a série animada irá explorar o universo do popular anime.

Além disso, o episódio também contará com homenagens para It: A Coisa, clássica história de Stephen King que ganhou adaptação no cinema.

A Casa da Árvore dos Horrores é uma tradição antiga de Os Simpsons

Os episódios de A Casa da Árvore dos Horrores, de Os Simpsons, contam várias histórias, todas elas relacionadas ao terror.

Várias loucuras acontecem, mas os episódios não são considerados canônicos. Ou seja, não possuem nenhum impacto na “história principal” de Os Simpsons.

Como já é tradição, o próximo especial será exibido em outubro, perto do Dia das Bruxas. Esse tipo de episódio serve justamente para celebrar a data.

No Brasil, Os Simpsons está agora disponível no Star+.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.