Outlander: Futuro da série é revelado após anúncio de spin-off

O futuro de Outlander foi definido pela emissora Starz após o anúncio da série spin-off.

A presidente de programação original do canal, Kathryn Busby, revelou em um comunicado que o prelúdio não vai substituir a série original (via ComicBook).

Continua depois da publicidade

Segundo ela, a série original é muito importante para o canal, e que toda a equipe adoraria ter o máximo possível do universo de Outlander.

“Outlander é uma série tão importante para nós que adoraríamos ter o máximo possível de Outlander. O prelúdio absolutamente não tirará o compromisso de Starz com a série original”, disse ela.

“O que provamos com a franquia Power é que podemos ter diferentes caminhos de narrativa em torno da mesma base. Acreditamos que podemos fazer isso com Outlander também. Eles não são mutuamente exclusivos”, revelou a executiva.

Sobre a série prelúdio

Segundo aponta o site, a trama vai seguir a história de amor dos pais de Jamie Fraser, Ellen MacKenzie e Brian Fraser.

Com o título completo de Outlander: Blood of My Blood, Matthew B. Roberts atua como roteirista, showrunner e produtor executivo. Maril Davis e Ronald D. Moore também serão produtores.

Atualmente, a série segue em desenvolvimento, assim como a sétima temporada de Outlander.

Outlander: Blood of My Blood não possui previsão para estrear.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.