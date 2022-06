Peaky Blinders: O que você precisa saber sobre a 6ª temporada

Fãs de Peaky Blinders podem comemorar: a 6ª (e última) temporada está prestes a estrear na Netflix. Após conquistar o público britânico com o desfecho da história de Tommy Shelby e sua gangue, a reta final tem tudo para fazer muito sucesso no catálogo brasileiro da plataforma.

“Uma notória gangue da Inglaterra de 1919 é liderada pelo cruel Tommy Shelby, um criminoso disposto a subir na vida a qualquer preço”, afirma a sinopse oficial de Peaky Blinders na Netflix.

Peaky Blinders é, definitivamente, uma das séries históricas mais populares da atualidade. Graças à poderosa atuação de Cillian Murphy, a produção da BBC se converteu em um verdadeiro estilo de vida para muitos fãs.

Listamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a 6ª temporada de Peaky Blinders na Netflix: trama, elenco, data de estreia e continuação.

Conheça a história da 6ª temporada de Peaky Blinders

A 6ª temporada de Peaky Blinders foi exibida pela BBC entre 27 de fevereiro e 3 de abril de 2022. Ao todo, o sexto ano contou com apenas 6 episódios.

“A ascensão de Tommy continua na 6ª temporada. Muita coisa é revelada nos primeiros dez minutos do episódio de estreia. Muito do que acontece nesses dez minutos se torna o núcleo do resto da história e do desfecho série”, afirmou Cillian Murphy.

A 6ª temporada de Peaky Blinders começa logo após os eventos do quinto ano. Ou seja: Tommy retorna no mesmo campo, com a arma na mão, prestes a sucumbir.

Nos episódios finais, Tommy é obrigado a enfrentar as consequências de seus atos e uma crescente ameaça de Michael Gray.

Além disso, a 6ª temporada aborda os reflexos do atentado mal-sucedido a Oswald Mosley, ocorrido no fim do quinto ano. Finalmente, a temporada final também revela o que aconteceu com a Tia Polly.

Quem retorna em Peaky Blinders 6?

Grande parte do elenco principal de Peaky Blinders retorna na temporada final, incluindo Cillian Murphy como Tommy Shelby.

Ou seja: fãs podem aguardar o retorno de Paul Anderson (Arthur Shelby), Sophie Rundle (Ada Thorne), Finn Cole (Michael Gray), Aimee Ffion-Edwards (Esme Shelby-Lee), Anya Taylor-Joy (Gina Gray), Sam Claflin (Oswald Mosley), Tom Hardy (Alfie Solomons), Ian Peck (Curly), Harry Kirton (Finn Shelby), Kate Phillips (Linda Shelby) e Ned Dennehy (Charlie Strong).

Além disso, o elenco de Peaky Blinders 6 conta com o reforço de Conrad Khan (Duke Shelby), James Frecheville (Jack Nelson), Stephen Graham (Hayden Stagg) e Amber Anderson (Lady Diana Mosley).

Vale lembrar que Helen McCrory, a intérprete da Tia Polly, faleceu em 2021.

Peaky Blinders vai continuar após a 6ª temporada?

A 6ª temporada representa o desfecho de Peaky Blinders, oferecendo um final bastante emocionante para a história de Tommy Shelby e sua gangue.

Mas isso não significa que o universo da série chegou ao fim. Steven Knight, o criador de Peaky Blinders, já confirmou a produção de um filme sobre o futuro da gangue.

O filme de Peaky Blinders, entretanto, ainda não tem data de estreia. Tudo indica que o longa chegará aos cinemas em meados de 2024.

Data de estreia da 6ª temporada de Peaky Blinders na Netflix

A 6ª temporada de Peaky Blinders estreia na Netflix em 10 de junho de 2022 (sexta-feira).

Como o ano final conta com apenas 6 episódios, é perfeito para uma maratona de fim de semana. Confira abaixo o trailer legendado.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.