Por que Ellen Pompeo deixa Grey’s Anatomy após 19 temporadas?

Os novos episódios da 19ª temporada de Grey’s Anatomy finalmente confirmam o que os fãs já imaginavam: Ellen Pompeo, a eterna Meredith Grey, está deixando a produção. Nos próximos capítulos, a atriz deve servir somente como narradora. Mas afinal: por que Ellen Pompeo deixa o drama médico após quase 20 anos?

Grey’s Anatomy, vale lembrar, é o drama médico mais duradouro de todos os tempos. Desde a 1ª temporada, os personagens passaram por inúmeras tragédias – sejam elas locais, pessoais ou nacionais.

Com a saída de Ellen Pompeo, apenas dois integrantes do elenco original permanecem na série: Chandra Wilson (Miranda) e James Pickens Jr. (Webber).

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre os motivos que levaram à despedida de Ellen Pompeo em Grey’s Anatomy; confira.

Em Grey’s Anatomy, despedida de Ellen Pompeo já era esperada

Infelizmente para os fãs de Grey’s Anatomy, a “era” de Meredith Grey chegou ao fim. Anteriormente, a emissora ABC já havia revelado que o papel de Ellen Pompeo seria bem menor na 19ª temporada.

Desde o lançamento do 18º ano, Pompeo trabalha com os executivos da ABC para encontrar uma maneira de Grey’s Anatomy sobreviver sem Meredith.

O contrato da atriz confirma a participação de Ellen Pompeo em, pelo menos, 8 episódios da 19ª temporada. Até o momento, a atriz já apareceu em 6. Ou seja: a despedida definitiva de Meredith acontecerá até o final da temporada.

A despedida de Ellen Pompeo não é exatamente uma surpresa. Desde a 17ª temporada, a atriz manifesta o desejo de deixar o drama médico.

Em um papo com o podcast Tell Me, por exemplo, a atriz revelou se sentir frustrada por interpretar a mesma personagem por tanto tempo.

Nos episódios mais recentes, Grey’s Anatomy finalmente explicou a despedida de Meredith Grey.

Para ajudar a filha Zola a superar os ataques de pânico, e matricular a garota em uma escola para crianças de grande intelecto, Meredith decide se mudar para Boston.

Jackson Avery, o personagem de Jesse Williams (que deixou a série no final da 17ª temporada), oferece um trabalho para Meredith na fundação de estudo do Alzheimer.

Como era de se esperar, Grey e sua família se mudam para Boston. A despedida se torna ainda mais interessante pelo fato da casa de Meredith pegar fogo em “Thunderstruck”, o episódio mais recente da 19ª temporada.

Até o final do 19º ano, Ellen Pompeo ainda aparece no episódio “I’ll Follow the Sun”, que vai ao ar em 23 de fevereiro de 2023.

Finalmente, o último episódio de Ellen Pompeo em Grey’s Anatomy será o final da 19ª temporada, que ainda não tem data de estreia.

Após deixar Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo já encontrou um novo projeto. Em breve, a eterna Meredith atuará em uma minissérie da Hulu, ainda sem título.

Inspirado em uma história real, o projeto acompanha a história da Família Barnett e a adoção de uma garotinha de 6 anos da Ucrânia.

Após serem acusados de negligência e abandono parental, os Barnett afirmaram que, na verdade, a garotinha era uma mulher adulta que sofria de uma grave síndrome congênita – em uma trama muito parecida com a do filme A Órfã.

