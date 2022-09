Prime Video defende elenco de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder

O Prime Video está defendendo o elenco de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, após comentários racistas de algumas pessoas.

Com apenas dois episódios, uma parte do público atacou alguns atores negros com falas ofensivas, principalmente quando se tratou de personagens como os Pés-peludos (via CBR).

O elenco e o streaming se posicionaram em uma nota oficial, e até mesmo o criador de Sandman, Neil Gaiman, defendeu a equipe.

“Nós, o elenco de Anéis de Poder, estamos juntos em absoluta solidariedade e contra o racismo implacável, ameaças, assédio e abuso de alguns de nossos colegas que estão sendo sujeitos a isso diariamente. Nós nos recusamos a ignorar ou tolerar esse tipo de comportamento.

J.R.R Tolkien criou um mundo que, por definição, é multicultural. Um mundo em que povos livres de diferentes raças e culturas se unem, em comunhão, para derrotar as forças do mal. Anéis de Poder reflete isso. Nosso mundo nunca foi todo branco, a fantasia nunca foi toda branca. A Terra-Média não é toda branca. Eles pertencem à Terra-Média e estão aqui para ficar.”

Finalmente, todo o nosso amor e companheirismo vão para os fãs nos apoiando, especialmente fãs de cor que estão sendo atacados simplesmente por existirem neste fandom. Vemos você, sua bravura, e criatividade sem fim. Seus cosplays, fancams, artes e insights fazem desta comunidade um lugar mais rico e nos lembram do nosso propósito. Você é válido, você é amado, e você pertence. Você é parte integrante da família O Senhor dos Anéis. Obrigado por cobrir nossa retaguarda.”

