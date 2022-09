Qual é o personagem mais subestimado de Lista Negra?

Em suas 9 temporadas, Lista Negra (The Blacklist) acumulou um rico elenco de mocinhos e vilões – liderado por James Spader como Raymond ‘Red’ Reddington. Mas afinal: quem é o personagem mais subestimado da série? De acordo com os fãs, uma figura específica merece muito mais atenção da audiência.

“Após se entregar à polícia, um brilhante fugitivo oferece ajuda ao FBI, mas apenas se a novata Elizabeth Keen for sua parceira”, afirma a sinopse oficial de Lista Negra (The Blacklist).

Junto com James Spader, o elenco de Lista Negra (The Blacklist) conta com Megan Boone (Liz Keen), Diego Klattenhoff (Donald Ressler), Ryan Eggold (Tom Keen), Amir Arison (Aram Mojtabai), Mozhan Marnó (Samar Navabi) e Hisham Tawfiq (Dembe Zuma).

O site Looper revelou o personagem de Lista Negra que, de acordo com os fãs, é o mais subestimado da série; veja abaixo.

Para os fãs de Lista Negra, o Sr. Vargas merece mais amor

Em uma thread do Reddit, uma postagem sobre o Sr. Vargas – o personagem de Paul Reubens em Lista Negra – deu o que falar.

“Vamos apreciar esse personagem tão subestimado!”, anunciou o criador da postagem.

O Sr. Vargas, para quem não se lembra, é um personagem recorrente que aparece na 2ª e na 3ª temporada de Lista Negra (The Blacklist).

Vargas aparece em apenas 5 episódios da série. Mesmo assim, o personagem conquistou o coração de muitos fãs.

Na trama de Lista Negra (The Blacklist), o Sr. Vargas é um criminoso que se dedica à “limpeza” de situações delicadas. Em outras palavras, para proteger o interesse dos clientes, ela mata testemunhas e elimina “pontas soltas”.

Em uma entrevista a uma revista americana, o ex-showrunner Jon Bokenkamp descreveu o papel do Sr. Vargas como “uma aventura única para Paul Reubens”.

O intérprete de Vargas, vale lembrar, é mais conhecido por protagonizar a franquia infantil As Aventuras de Pee-Wee.

“Nós vamos deixar de lado a gravatinha e a bicicleta. É algo completamente diferente, e sensacional. Uma das coisas que eu mais gosto é escrever para atores que admiro, e que se interessam em interpretar personagens que fogem das expectativas”, explicou o produtor.

Em seu último episódio em Lista Negra (The Blacklist), o Sr. Vargas se torna uma das vítimas de Red. Portanto, o personagem não deve voltar nas próximas temporadas da série – a não ser em flashbacks ou lembranças.

Dada sua pequena participação em Lista Negra, somada ao impacto da atuação de Paul Reubens, o Sr. Vargas é o personagem mais subestimado de The Blacklist.

Os episódios de The Blacklist estão disponíveis na Netflix. A série já foi renovada para a 10ª temporada.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.