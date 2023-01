Reencontro de Casamento às Cegas Brasil 2 ganha data e fotos

A parte final da segunda temporada de Casamento às Cegas Brasil já chegou à Netflix e agora já sabemos quando o reencontro dos participantes vai acontecer. Será que algum casal deu certo?

Conforme as redes sociais da própria Netflix, o especial de reencontro do reality show será disponibilizado no TikTok, YouTube e, claro, no próprio site da plataforma de streaming.

Tudo estreia em 1 de fevereiro, às 18h no TikTok e YouTube e às 19h na Netflix em si. Portanto, os fãs não terão de esperar muito para ver o resultado de tudo.

Essa prática de realizar os especiais de reencontro não é exclusiva à versão brasileira de Casamento às Cegas. As temporadas da série original também tiveram especiais próprios.

O episódio do REENCONTRO da temporada 2 de Casamento às Cegas: Brasil chega no dia 1º de fevereiro. Às 18h nos meus perfis de TikTok e YouTube, e às 19h no meu site! pic.twitter.com/doFe4YlOz0 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) January 12, 2023

Na 2ª parte da 2ª temporada de Casamento às Cegas Brasil, os participantes trocaram o cenário controlado do reality show pelos desafios da vida real. Os casais passaram 30 dias morando juntos, adaptando rotinas, entendendo os hábitos e as manias um do outro e conhecendo familiares e amigos.

“Chega uma nova temporada brasileira, e os participantes desse reality seguem em busca de amor, e não de aparência. Prepare-se para mais romance e mais drama do que nunca!”, afirma a sinopse da 2ª temporada de Casamento às Cegas Brasil.

O reality show de namoro, vale lembrar, é um spin-off de Casamento às Cegas (Love is Blind), que conta com 3 temporadas na Netflix.

A parte final da 2ª temporada de Casamento às Cegas Brasil já está na Netflix.

