Resident Evil: Criador confirma o que os fãs tanto querem na 2ª temporada

O criador da série Resident Evil, da Netflix, confirmou o que os fãs tanto querem ver na segunda temporada.

Andrew Dabb revelou que o segundo ano vai conter mais referências aos games. A franquia de jogos de terror da Capcom é um sucesso absoluto (via ScreenRant).

“Eu diria que a primeira temporada é como o Resident Evil básico. Há zumbis, há alguns híbridos. Como você e eu sabemos, à medida que você avança nos jogos, as coisas ficam realmente loucas”, comentou o showrunner.

A cada jogo, a dificuldade aumenta, bem como a “loucura”. Dabb expressou desejo em querer repassar a loucura dos games para a nova temporada, além de implementar mais elementos da saga.

“Eu quero muito chegar à loucura Eu quero manter as coisas funcionando. E espero que, na segunda temporada e talvez além, possamos incorporar mais elementos dos jogos”, revelou.

Mais sobre Resident Evil da Netflix

A trama da série se desenrola em duas linhas do tempo: na primeira, as irmãs Jade e Billie Wesker, ambas de 14 anos, mudam-se para a Nova Raccoon City. Uma cidade corporativa em que elas são forçadas a morar em plena adolescência. Mas quanto mais tempo elas passam lá, mais elas começam a descobrir que a cidade não é o que parece ser e que seu pai pode esconder segredos sombrios. Segredos que podem destruir o mundo.

Na segunda linha do tempo de Resident Evil, que se passa uma década no futuro, há menos de 15 milhões de pessoas vivas na Terra, e mais de 6 bilhões de monstros – pessoas e animais infectados com o T-vírus. Jade, agora com 30 anos, luta para sobreviver nesse novo mundo, enquanto os segredos de seu passado continuam a assombrá-la.

A Netflix confirmou ainda que Lance Reddick será o famoso vilão Albert Wesker. O personagem é um dos mais clássicos do game de Resident Evil.

O elenco tem ainda Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph e Paola Nuñez. A Netflix não revelou as personagens das atrizes.

A série de Resident Evil já está disponível na Netflix.

