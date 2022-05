Revelado quando Invasão Secreta acontece no MCU

O Marvel Studios está trabalhando em uma série de Invasão Secreta, cujo enredo, em grande parte, parece um mistério.

No entanto, algumas coisas estão se tornando um pouco mais claras. Em uma recente apresentação do Disney+ (via Screen Rant), o presidente do Marvel Studios, Kevin Feige, revelou que Invasão Secreta acontece durante o “Blip”, após Thanos ter dizimado metade da vida no universo.

Portanto, a série explorará os eventos que aconteceram durante esse período, que ainda permanece tão nebuloso dentro do MCU.

Por enquanto, ainda não sabemos outros detalhes. Mas uma coisa chama a atenção: se Invasão Secreta acontece mesmo durante esse período, então como Nick Fury poderia participar do enredo, se ele também foi apagado por Thanos em Vingadores: Guerra Infinita?

É possível que a série tenha uma boa explicação para essa pergunta. Resta aguardar para saber, exatamente, o que será revelado.

Por enquanto, ainda não há uma data de lançamento para Invasão Secreta, no Disney+.

