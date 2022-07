Revelado se Tom Holland está em série do Homem-Aranha no Disney+

Durante os anúncios das produções da Marvel Studios no Disney+ Day , Homem-aranha: Ano do calouro foi divulgada como uma série animada retratando as primeiras aventuras do cabeça de teia, mas se Tom Holland estaria na produção era uma dúvida entre o público

A série animada não terá a dublagem pelo intérprete do herói, o que não seria diferente do caso de What If no qual a dublagem no idioma original é realizada por Hudson Thames.

A informação reportada pelo The Illuminerdi, não esclarece se a decisão foi por uma questão de contrato como foi em What If, ou significa uma saída do personagem do MCU, para retornar ao universo desenvolvido pela Sony com Venom, Morbius e em breve Madame Teia.

A produção tem poucas informações reveladas, mas acompanha outros projetos animados da Marvel como Marvel Zombies e a segunda temporada de What If.

Tom Holland protagonizou triologia de sucesso do herói na Marvel Studios

What If? está disponível no Disney+

A primeira série animada do Disney+ entra no MCU de uma forma orgânica. What If? (E Se?) revela as diferentes linhas do tempo alternativas da Marvel após os eventos de Loki.

O seriado do Disney+ do Deus da Trapaça criou o multiverso. Com isso, a animação explora o que acontece nessas outras realidades.

What If? se baseia na ideia de uma série clássica de quadrinhos da Marvel. As histórias são baseadas na pergunta “E Se?”. Por exemplo, e se a Agente Carter tomasse o soro do Super Soldado no lugar de Steve Rogers?

A série animada da Marvel traz no elenco algumas vozes do MCU. Entre elas, o trabalho final de Chadwick Boseman como T’Challa, o Pantera Negra.

What If? (E Se?) está disponível no Disney+, com novos episódios nas quartas.

