Roteiro de Game of Thrones revela por que Drogon queimou o Trono de Ferro e é estúpido

É difícil esquecer quão terrível foi a última temporada de Game of Thrones. Mesmo com os fãs se acalmando após a decepção, ainda temos várias perguntas sem respostas.

Alguns exemplos são: Para onde Arya foi depois do final? O que ajudou Jon? Que tipo de líder Bran se tornou com seus poderes?

Continua depois da publicidade

Mas, além dessas acima, existe uma outra questão que paira sobre o final, por que Drogon queimou o Trono de Ferro após encontrar Jon segurando o corpo de Daenerys?

Poderíamos imaginar que, ao encontrar sua mãe morta, o dragão queimaria o homem responsável por isso — ou seja, Jon Snow. Mas ao invés de fazer isso, a fera se vira e queima o trono.

Existem duas teorias para isso: A primeira é que Drogon foi inteligente o suficiente para reconhecer o que o Trono de Ferro simbolizava, resolvendo derretê-lo, destruindo metaforicamente o desejo de poder responsável pela morte de Daenerys. A outra é que o dragão pensou que uma das espadas pontudas do trono acabou matando sua mãe.

A verdade sobre o derretimento do Trono de Ferro

Acontece que não foi nem uma coisa, nem outra. Um roteiro do episódio, divulgado no site do Emmy, revela que o motivo verdadeiro de Drogon. Veja o que está escrito:

“Nós olhamos sobre os ombros de Jon, enquanto o fogo se espalha até o trono — não sendo um alvo da fúria de Drogon, apenas um observador tolo atingido pela situação. Nós olhamos pelas lâminas do trono enquanto as chamas as engolem, destruindo a parede atrás. Nós vemos o trono em chamas, ficando vermelho, depois branco, e começando a perder sua forma. Temos planos fechados dos detalhes do derretimento: os descansos para os braços, as espadas icônicas na traseira. O fogo para. A fumaça revela uma poça de gosma onde o trono esteve. Quem sentará no Trono de Ferro? Ninguém.”

Então é isso, o Trono de Ferro só estava aleatoriamente no caminho das chamas de Drogon. Toda a situação foi um acidente.

Isso realmente se encaixa na profundidade que vemos em toda a temporada final da série, mostrando não havia intenção nenhuma por trás de uma das imagens mais fortes de Game of Thrones.

E se você pensa que os roteiristas pensaram no local para onde Drogon levou o corpo de Daenerys, prepare-se para mais uma frustração. No roteiro está escrito:

“Nós seguimos Drogon pela cidade em ruinas, com o corpo sem vida de Dany em suas garras. Ele voa em direção ao céu do leste, sobre a Baía da Agua Negra. Não é uma imagem bela; é cinza e sem vida, como deve ser um funeral. A imagem escurece.”

Esses fatos só nos fazem entender melhor os motivos da demora de George R.R. Martin, que precisa escrever um novo livro que melhore tudo isso.

Game of Thrones está disponível na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Soldeira