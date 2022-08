Sandman quase ganhou um filme e teria sido um desastre; veja os horríveis detalhes

Sandman conquistou os fãs da Netflix com uma adaptação bastante fiel em forma de série na Netflix. Mas os quadrinhos de Neil Gaiman quase foram adaptados para o cinema antes – e teria sido um desastre.

Tal qual a obra original, o seriado, lançado em 2022, acompanha Morpheus, que após ser preso por 100 anos na Terra, precisa consertar os danos causados ao seu reino, o Sonhar.

Assim sendo, os episódios da série acompanham os arcos das HQs de Sandman, com poucas mudanças, algumas que até ficaram melhor que na obra original.

Naturalmente, tendo em vista a popularidade da graphic novel, não vem como grande surpresa que tentativas de adaptação já tenham sido feitas antes. Grande destaque vai para o filme do final dos anos 1990, que, felizmente, nunca saiu do papel.

Aparentemente, o longa-metragem contaria com aranhas mecânicas gigantes e mudaria a essência de diversos personagens e da história em si. Vamos ver o que o próprio autor falou sobre isso.

O terrível roteiro do filme de Sandman

O próprio Neil Gaiman contou à Rolling Stone sobre essa tentativa de adaptar a icônica graphic novel no fim dos anos 1990. Ele chegou a receber o roteiro e realmente não havia muita salvação.

“Eu não li todo o roteiro, mas li o máximo que pude. E não tenho certeza se teria sido um filme de ação ou exatamente o que teria sido. Era uma bagunça. Nunca ficou melhor do que uma bagunça. Tinha aranhas mecânicas gigantes nele”, disse Gaiman.

O roteiro foi entregue a Neil Gaiman por Jon Peters, produtor de obras como Nasce Uma Estrela (2018) e O Homem de Aço.

“Mas muito mais importante do que isso, Lucifer, Morpheus e o Coríntio eram trigêmeos idênticos. Eram uma família de irmãos idênticos, e era tudo uma corrida para ver quem conseguia o rubi, o elmo e o saco de areia antes da meia-noite de 1999, antes do início do novo milênio, porque quem conseguisse seria o vencedor. Esse era o enredo”, revelou Gaiman, que, felizmente disse que “foi o pior roteiro” que ele já leu.

Anos depois, a visão do autor foi respeitada na série da Netflix.

Sandman está disponível na Netflix.

