Série cancelada da DC teria Nicolas Cage como vilão do Superman

Nicolas Cage quase interpretou um popular vilão do Superman em uma série da DC que acabou sendo cancelada.

Em seu podcast Hollywood Babble-On, o diretor e roteirista Kevin Smith revelou que escreveu um episódio para Strange Adventures, série da HBO Max que seria uma antologia envolvendo personagens menos conhecidos do Universo DC.

Kevin Smith contou que o seu episódio contaria com Bizarro, inimigo do Superman. Ele acrescentou que a Warner Bros. estava em contato com ninguém menos que Nicolas Cage para assumir o papel.

O diretor e roteirista disse ainda que Strange Adventures teria um orçamento significativo para uma série da HBO Max.

No entanto, o projeto acabou sendo descartado e não está mais em desenvolvimento. O episódio escrito por Kevin Smith também teria Jimmy Olsen, amigo de Clark Kent, o Superman.

No cinema, Nicolas Cage quase viveu Superman

Curiosamente, Nicolas Cage interpretaria o próprio Superman em Superman Lives, uma produção cujo roteiro também passou pelas mãos de Kevin Smith.

Superman Lives teria direção de Tim Burton, e chegou muito perto de acontecer. O projeto foi cancelado pela Warner Bros. por constantes atrasos na produção e um considerável aumento no orçamento.

Filmes do Superman podem ser assistidos pela HBO Max.

