Série de Indiana Jones pode ter sido cancelada no Disney+

Indiana Jones e A Relíquia do Destino chega ainda em 2023 aos cinemas, com a última aventura de Harrison Ford como o icônico personagem. A série derivada que estava em desenvolvimento para o Disney+, contudo, pode ter sido cancelada.

O insider Jeff Sneider sugeriu que a série seria um prelúdio de Os Caçadores da Arca Perdida, de 1981, e se concentraria no mentor de Indy, Abner Ravenwood, um egiptólogo e arqueólogo que está morto na época dos eventos do primeiro filme em 1936.

Continua depois da publicidade

De acordo com Sneider no podcast The Hot Mic, a série spin-off de Indiana Jones foi arquivada, e a Disney teria dito à Lucasfilm para se concentrar em Star Wars.

O relatório vem depois que a série de Willow foi colocada em espera (mas não cancelada).

Harrison Ford como Indiana Jones

O último filme de Indiana Jones

Em Indiana Jones 5, o personagem está ainda no período da Guerra Fria, em 1969, durante a era da corrida espacial. No entanto, ele entrará em desacordo com Voller, um ex-cientista nazista que agora trabalha para a NASA.

O elenco do filme conta com Harrison Ford no papel de Indiana Jones, Mads Mikkelsen como Voller, Phoebe Waller-Bridge, Boyd Holbrook, entre outros.

James Mangold (Logan) é o diretor do filme, enquanto o criador da franquia, Steven Spielberg, é um dos produtores. Jez Butterworth e John-Henry Butterworth escreveram o roteiro.

Indiana Jones e A Relíquia do Destino chega aos cinemas em 29 de junho de 2023 – veja o trailer.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.