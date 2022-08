Sex Education: Todos os atores que NÃO vão retornar na 4ª temporada

Logo após o lançamento de Sex Education 3, a Netflix deu o sinal verde para a produção da 4ª temporada. No entanto, os novos episódios devem estrear com grandes baixas no elenco – já que diversos atores e atrizes confirmaram que não vão retornar no quarto ano. Mas afinal: por que eles decidiram deixar a série?

“O inseguro Otis manja tudo quando o negócio é aconselhamento sexual, graças à sua mãe sexóloga. E aí a rebelde Maeve propõe criar uma clínica de terapia sexual na escola”, afirma a sinopse oficial de Sex Education.

Continua depois da publicidade

Criada por Laurie Nunn, Sex Education é uma das séries mais populares da Netflix. O elenco da produção britânica é liderado por Asa Butterfield (Otis), Ncuti Gatwa (Eric), Emma Mackey (Maeve) e Gillian Anderson (Jean).

Explicamos abaixo por que 4 atores de Sex Education não vão retornar na 4ª temporada; confira.

Rakhee Thakrar não estará em Sex Education 4

Nas primeiras temporadas de Sex Education, Rakhee Thakrar interpreta Emily Sands, uma das professoras da Escola de Ensino Médio Moordale. No entanto, a atriz não retornará na 4ª temporada da série.

Em uma entrevista a um jornal britânico, a atriz preferiu manter o mistério sobre o motivo da despedida.

“Não faço mais parte da série. Não posso dizer o motivo, mas estou muito orgulhosa de ter participado de algo tão importante. Não tenho nada de ruim para dizer sobre Sex Education”, comentou a atriz.

Patricia Allison também deixou a série

Ola, uma das personagens mais populares de Sex Education, não estará na 4ª temporada da comédia. Patricia Allison, a intérprete de Ola, confirmou sua saída em uma entrevista a uma rádio britânica.

No papo com a imprensa, Allison disse apenas que sua decisão de deixar Sex Education foi motivada pelo desejo de “encontrar novas oportunidades” na carreira. A atriz também revelou que a decisão foi “difícil”.

“Acho que chegou a hora da despedida, o que é bem triste, mas por outro lado, tenho projetos à vista, o que é bem legal”, comentou Patricia Allison.

Tanya Reynolds se despediu de Sex Education

Tanya Reynolds, a intérprete de Lily Iglehart, também confirmou sua despedida em Sex Education.

Segundo a atriz, sua saída representa “uma progressão natural de seu arco”. Reynolds também afirmou que “sentirá muita saudade” dos colegas de elenco.

“Quando você tem uma série com tantos personagens, acho que liberar os mais velhos e dar lugar aos mais jovens é algo necessário. É dessa maneira que a série deve progredir”, afirmou a atriz.

Simone Ashley trocou Sex Education por outra série da Netflix

Simone Ashley, a intérprete de Olivia nas 3 primeiras temporadas de Sex Education, não estará no quarto ano. O motivo é muito simples: a atriz encontrou enorme sucesso com sua performance como Kate Sharma na série Bridgerton.

“Agora, sou uma garota de Bridgerton!”, afirmou a atriz ao ser perguntada sobre um possível retorno em Sex Education.

Atualmente, Simone Ashley participa das gravações da 3ª temporada de Bridgerton, que ainda não tem data de estreia na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.