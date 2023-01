Sexify: Tudo o que sabemos sobre a 3ª temporada na Netflix

Sexify, uma das séries mais quentes da Netflix, lançou recentemente sua aguardada 2ª temporada. Como de costume, os novos episódios não demoraram a figurar no Top 10 do streaming. Por isso, quem já conferiu o segundo ano quer saber: Sexify terá uma 3ª temporada na plataforma?

“O futuro da start-up é incerto, mas as jovens empresárias vão dar um jeito de lidar com um rival desagradável, uma investidora exigente e, claro, com suas vidas pessoais”, afirma a sinopse oficial da 2ª temporada de Sexify.

Continua depois da publicidade

O elenco de Sexify conta com Aleksandra Skraba (Natalia Dumała), Maria Sobocińska (Paulina Malinowska), Sandra Drzymalska (Monika Nowicka) e Małgorzata Foremniak (Joanna Nowicka).

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber (e tudo que já se sabe) sobre a 3ª temporada de Sexify na Netflix; confira!

Sexify terá 3ª temporada na Netflix?

Até o momento, nem a Netflix e nem os showrunners de Sexify se manifestaram sobre a renovação da série para uma 3ª temporada.

Porém, ao que tudo indica, a série tem boas chances de ser renovada. Na maioria das vezes, a Netflix avalia dois critérios para renovar (ou cancelar) suas produções originais: orçamento e audiência.

Sexify, como os fãs já sabem, não depende de cenários luxuosos ou grandes efeitos especiais para contar sua história.

Além disso, o elenco da série é formado inteiramente por atores poloneses, cujos salários são bem menores que o dos astros internacionais.

Logo, tudo sugere que Sexify não exige um orçamento expressivo na Netflix, o que aumenta suas chances de renovação.

Sexify também se destaca no critério “audiência”. Além de figurar no Top 10 brasileiro, a série polonesa está no ranking de produções das produções mais assistidas de 80 países – Número 1 na Itália, Índia, República Dominicana e Egito.

Finalmente, segundo o site The Hollywood Reporter, a Netflix tem investido pesado em produções polonesas, como a franquia 365 Dias e o filme de terror Sem Conexão, o que também favorece a renovação de Sexify para um terceiro ano.

2ª temporada de Sexify deixa caminho livre para terceiro ano

Os roteiristas de Sexify, aparentemente, tem grandes expectativas para a renovação da série para uma 3ª temporada.

Afinal de contas, o final da 2ª temporada de Sexify deixa o caminho aberto para a produção dos novos episódios.

Após grandes reviravoltas, envolvendo tanto as protagonistas quanto o aplicativo Sexify, Natalia finalmente encontra o prazer nos braços de Adam.

No entanto, após transar com o ficante, a personagem volta ao computador, provavelmente para codificar um novo aplicativo.

Dessa forma, a 3ª temporada de Sexify pode mostrar os próximos esforços da personagem para iniciar um novo empreendimento digital. Resta aguardar a renovação!

As duas primeiras temporadas de Sexify estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.