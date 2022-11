Sheldon de The Big Bang Theory é inspirado “calculadora humana” da vida real

Você sabia que o Sheldon Cooper de The Big Bang Theory é inspirado em um cientista da vida real? A inspiração do personagem também é conhecida como “calculadora humana”. Obviamente, o personagem de Jim Cooper é bem mais excêntrico, mas compartilha muitas características com sua “versão real”.

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também alçou o elenco à fama internacional, oferecendo salários milionários aos atores e atrizes.

O elenco principal de The Big Bang Theory é formado por Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard), Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard), Kunal Nayyar (Raj), Melissa Rauch (Bernadette) e Mayim Bialik (Amy).

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a “calculadora humana” que inspirou Sheldon em The Big Bang Theory; confira.

Criador de The Big Bang Theory discute a inspiração de Sheldon

Por muitos anos, os fãs de The Big Bang Theory se perguntaram: será que Sheldon é inspirado em uma pessoa real?

Agora, temos a resposta! Em uma entrevista a um site americano, Bill Prady – o co-criador de The Big Bang Theory – discutiu as inspirações do personagem.

Sheldon Cooper é levemente baseado em um cientista de dados que o showrunner conheceu nos anos 80.

“Antes de virar roteirista, trabalhei como programador. E nessa época, eu trabalhava com caras realmente inteligentes, e por isso, tinha dificuldades para me encaixar naquele universo. Lembro de contar ao Chuck (Lorre, o outro showrunner de The Big Bang Theory) sobre um colega que era uma verdadeira calculadora humana”, afirmou o produtor.

De acordo com o showrunner, a “calculadora humana” superava até mesmo a velocidade de suas contrapartes digitais.

“Se você estivesse programando em Z80, teria que converter de decimal para hexadecimal. Aí, você poderia pegar a calculadora ou pedir a ajuda desse cara – e ele ainda seria mais rápido”, comentou Prady.

O produtor também revelou que a “calculadora humana” (que nunca teve a identidade revelada), assim como Sheldon, tinha problemas para lidar com as pessoas.

“Ele não conseguia calcular uma gorjeta em um restaurante, por exemplo. Afinal, a fórmula da gorjeta é de 15% a 20%, a depender da qualidade do serviço. E ele não conseguia colocar um valor numérico no serviço, já que este era humano”, explicou o showrunner.

A versão mais jovem de Sheldon, protagonista do spin-off Young Sheldon, por sua vez, é inspirada no sobrinho de Jim Parsons.

“Tudo começou com uma ligação do Jim Parsons, que me enviou um vídeo de seu sobrinho de 10 anos no Texas. O garoto é um prodígio – inteligente, extraordinário e fora de série. E aí, o Jim perguntou: ‘Será que podemos fazer algo com isso?’. A partir daí, criamos a história de origem do Sheldon Cooper”, comentou Chuck Lorre.

Você pode conferir todos os episódios de The Big Bang Theory no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.