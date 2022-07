Sintonia é baseada em fatos reais? Veja

Sintonia é uma das produções brasileiras mais populares da Netflix. Com o lançamento de sua 3ª temporada, a série superou alguns dos maiores sucessos da plataforma e garantiu uma posição de destaque no Top 10 do streaming. Dado o caráter dinâmico e realista da trama, muitos fãs se perguntam: Sintonia é baseada em eventos reais?

“Criados juntos na quebrada de São Paulo, três jovens amigos correm atrás de seus sonhos rodeados por música, drogas e religião”, afirma a sinopse oficial de Sintonia.

Produzida por KondZilla – um dos maiores nomes do funk nacional – a série tem Jottapê, Christian Malheiros e Bruna Mascarenhas como os protagonistas Doni, Nando e Rita.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre as inspirações de Sintonia e a conexão da série com a vida real.

Sintonia é baseada em história real na Netflix?

Diferentemente do que muitos fãs imaginam, Sintonia não é baseada em uma história real. A trama da série, desse modo, é completamente fictícia.

Como citamos anteriormente, Sintonia é uma criação de KondZilla. Nascido Konrad Cunha Dantas, o funkeiro é um dos produtores musicais mais bem sucedidos do Brasil.

Com seu canal no YouTube, KondZilla ajudou a popularizar uma perspectiva moderna sobre o funk, não apenas no Brasil mas também em diversos países da América Latina.

Por meio de Sintonia, KondZilla tem o objetivo de retratar os sonhos, lutas e desejos dos moradores de comunidades e favelas.

Originalmente, o produtor criou uma história sobre três amigos que saem da favela para comprar tênis caros. Em um primeiro momento, o conceito seria trabalhado como uma curta-metragem.

Porém, após dialogar com os produtores Rita Moraes e Felipe Braga, KondZilla decidiu transformar a trama em uma série de TV.

A produtora Losbragas – responsável pela comédia Samantha!, na Netflix – foi essencial para vender o conceito para a plataforma.

Vale lembrar que a trama de Sintonia é sustentada por três pilares: música, religião e tráfico. A trama musical é a de Doni, interpretado por Jottapê.

Com a história de Rita, a personagem de Bruna Mascarenhas, Sintonia aborda a intersecção entre religião e política.

Finalmente, a trama de Nando, vivido por Christian Malheiros, traz um olhar realista sobre o universo do tráfico de drogas e das organizações criminosas.

Em um papo com o apresentador Danilo Gentili, KondZilla falou sobre a concepção de Sintonia e seu objetivo com a série.

“É uma série que envolve o universo da música, mas não é musical. É baseada em fatos reais, coisas que a gente ouviu dizer, histórias do vizinho, do fulano, do amigo. Mas claro que é baseado, é ficção”, comentou o showrunner.

Além disso, KondZilla revelou suas expectativas para a condução da história, que já conta com 3 temporadas na Netflix.

“Quando a gente desenvolveu a primeira (temporada), já foi pensando na segunda e na terceira. A ideia é que todos de favela e periferia se identifiquem”, explicou o produtor.

Todas as temporadas de Sintonia estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.