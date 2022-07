Sintonia terá 4ª temporada na Netflix? Veja

Recém-chegada ao catálogo da Netflix, a 3ª temporada de Sintonia não demorou a conquistar o público brasileiro. Logo após sua estreia, a série superou Stranger Things e garantiu a posição mais importante do Top 10 da plataforma. Quem já conferiu os novos episódios quer saber: a produção terá um quarto ano no streaming?

“Rita pensa em se candidatar a vereadora. A família de Nando está crescendo. Após curtir a vida em Paris, Doni volta ao Brasil para fazer uma turnê no interior”, afirma a sinopse oficial da 3ª temporada de Sintonia.

Continua depois da publicidade

Produzida por KondZilla, Sintonia tem Jottapê (Doni), Christian Malheiros (Nando) e Bruna Mascarenhas (Rita) no elenco principal.

Listamos abaixo tudo que já se sabe sobre a 4ª temporada de Sintonia na Netflix; confira.

Netflix renovou Sintonia para a 4ª temporada?

Até o momento, a Netflix ainda não renovou Sintonia para a 4ª temporada. No entanto, isso não significa que a série está cancelada.

Normalmente, a Netflix demora de 2 semanas a 3 meses para divulgar o destino de suas produções originais. Dessa forma, os fãs podem esperar por novidades até meados de outubro.

Dado o enorme sucesso de Sintonia na Netflix, principalmente entre o público brasileiro, a série tem tudo para ganhar uma nova leva de episódios.

Além disso, de acordo com o final aberto da 3ª temporada, a série precisa de mais episódios para encerrar sua trama.

Quem retorna em Sintonia 4 na Netflix?

Caso a Netflix opte por renovar Sintonia para a 4ª temporada, grande parte do elenco principal deve retornar nos novos episódios.

Jottapê, Christian Malheiros e Bruna Mascarenhas voltam como os protagonistas Doni, Nando e Rita.

A 4ª temporada também deve trazer Matheus Santos (Formiga), Vinícius de Oliveira (Éder), Fernanda Viacava (Pastora Sueli), Gabriela Mag (Tally) e Julia Yamaguchi (Scheyla).

Dado o final da 3ª temporada, a situação de Lindão continua envolta em mistério. Afinal de contas, o personagem sofreu graves ferimentos.

De que fala a 4ª temporada de Sintonia?

Se a Netflix decidir renovar Sintonia para a 4ª temporada, os novos episódios devem se ambientar logo após a conclusão do terceiro ano. Ou seja: provavelmente, a série mostrará o que realmente aconteceu na cafeteria.

Como a 3ª temporada de Sintonia termina sem revelar quem morreu, os novos episódios podem começar com uma revelação bombástica ou com uma reviravolta extremamente trágica.

Além disso, a troca de tiros com os policiais tem tudo para mudar para sempre a vida na comunidade, e consequentemente, a trajetória de Nando.

Finalmente, os novos episódios devem mostrar o que acontecerá nos relacionamentos de Cleiton e Rita, Doni e Tally, e Nando e Scheyla.

A relação de Rita com a igreja, os problemas amorosos de Doni e a vida de Nando no crime devem ser as principais temáticas da 4ª temporada.

Data de estreia de Sintonia 4 na Netflix

Como a Netflix ainda não renovou Sintonia para a 4ª temporada, os novos episódios não têm previsão de estreia.

Se a plataforma der o sinal verde para o novo ano ainda em 2022, as gravações podem começar no final do ano ou no início de 2023.

Dessa forma, a 4ª temporada de Sintonia pode chegar ao catálogo da Netflix no segundo semestre de 2023 ou em meados de 2024.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.