Série da Netflix finalmente tira Stranger Things do topo

Após semanas em primeiro lugar no Top 10 da Netflix, Stranger Things foi destronada por um aguardado lançamento. Muitos espectadores ficaram chocados ao perceberem que a 4ª temporada da série – uma das mais elogiadas da produção – perdeu a “medalha de ouro” para um lançamento bem menos famoso.

Vale lembrar que a 4ª temporada de Stranger Things quebrou recordes e se tornou o maior sucesso da Netflix em 2022.

Desde o lançamento dos novos episódios – que foram divididos em duas partes pela Netflix – a série figura no Top 10 da plataforma, tanto no catálogo brasileiro quanto na versão internacional.

Revelamos abaixo qual série da Netflix superou Stranger Things e tirou o hit do topo; confira.

Stranger Things perdeu o topo para produção brasileira na Netflix

A 3ª temporada de Sintonia – uma das produções brasileiras mais populares da Netflix – estreou na Netflix em 13 de julho de 2022.

24 horas depois, a série já havia superado todas as séries da plataforma e garantido o Número 1 no Top 10 do streaming. Ou seja: um dia após sua estreia original, Sintonia conseguiu superar a audiência de Stranger Things.

Antes da estreia de Sintonia 3, a 4ª temporada de Stranger Things permaneceu no Número 1 do ranking de séries mais assistidas da plataforma por cerca de duas semanas.

Porém, nem mesmo a aguardada conclusão da 4ª temporada de Stranger Things conseguiu superar o interesse do público brasileiro pela trama de Sintonia.

“Quando os sonhos se realizam, é hora de acordar! Nando, Rita e Doni seguem crescendo, cada um em sua caminhada, e agora precisam lidar com escolhas que podem prejudicar tudo o que já conquistaram, inclusive a amizade dos três”, afirma a sinopse oficial da 3ª temporada de Sintonia.

Assim como nas temporadas anteriores, o terceiro ano de Sintonia é protagonizado por Christian Malheiros (Nando), Bruna Mascarenhas (Rita) e Jottapê (Doni).

Nos novos episódios, os personagens passam por grandes desafios e vivem surpreendentes aventuras pelas ruas de São Paulo.

Nando, por exemplo, se torna um dos criminosos mais procurados do estado. Nesse cenário complicado, ele reavalia sua relação com o tráfico de drogas e vislumbra uma possibilidade de redenção.

Rita, por sua vez, tenta se eleger vereadora com a ajuda de sua congregação. Na trama da personagem, Sintonia aborda o poder político das igrejas evangélicas.

Doni, finalmente, sofre para garantir seu lugar no mundo da música, e também se envolve em uma interessante disputa por direitos autorais.

Vale lembrar que a 3ª temporada de Sintonia só superou Stranger Things no Top 10 brasileiro da Netflix. No ranking internacional, as aventuras de Eleven e seus amigos continuam no topo da lista.

As 3 temporadas de Sintonia (e as 4 temporadas de Stranger Things) estão disponíveis na Netflix.

