Stranger Things 4: Netflix faz cantora ganhar uma fortuna

A quarta temporada de Stranger Things é um sucesso, e a Netflix faz uma certa cantora ganhar uma fortuna.

Kate Bush, supostamente, está lucrando muito em royalties após sua música Running Up That Hill (A Deal With God), ter sido tocada na série (via ComicBook).

Após a música aparecer no quarto capítulo, ela disparou nas paradas musicais. Lançada em 1985 no álbum Hounds of Love, Running Up That Hill (A Deal With God) se tornou o primeiro hit da cantora a estar no top 10 nos Estados Unidos.

“É simplesmente extraordinário. Quero dizer, é uma série tão grande, pensei que a faixa chamaria alguma atenção, mas nunca imaginei que seria algo assim”, disse a cantora.

A cantora disse ser emocionante ver sua música sendo um sucesso atual, e para um novo público, que pode nunca ter ouvido falar dela.

“É tão emocionante. É realmente chocante, não é?”, comenta Bush. “O mundo inteiro enlouqueceu … O que é realmente maravilhoso é que este é um público totalmente novo que em muitos casos não ouviu falar de mim, e eu adoro isso.”

Bush é a única detentora dos direitos da música, mas não foi informado qual sua margem de lucro após o estouro da música. Apesar disso, músicas favoritas dos personagens na série os ajudam a escapar do controle de Vecna.

4ª temporada de Stranger Things está na Netflix

Stranger Things 4 bate novo recorde na Netflix

A quarta temporada da série continua batendo recordes. Do dia 30 de maio a 5 de junho deste ano, o quarto ano acumulou 7,2 bilhões de minutos de visualização. Foi o maior total semanal de qualquer outra série do streaming.

Na semana anterior, de 23 a 29 de maio, a série teve 5,14 bilhões de minutos de visualização. O total acumulado em duas semanas é de 12,34 bilhões de minutos, sendo a única série a ter isso.

Para efeito de comparação, apenas Ozark e Tiger King em 2020, conseguiram superar 5 bilhões de minutos antes de Stranger Things.

Além disso, também se tornou a série em inglês mais assistida. A Netflix diz que seus assinantes assistiram mais de 930 milhões de horas em todo o mundo nos primeiros 28 dias da quarta temporada.

Stranger Things 4, volume dois, já está disponível na Netflix.

